Un garçon surnommé «l’enfant le plus fort du monde» semble méconnaissable à l’âge de 13 ans

LE garçon qui était autrefois surnommé l’enfant le plus fort du monde semble méconnaissable 13 ans après avoir établi le record de musculation.

Giuliano Stroe, de Roumanie, est devenu une sensation mondiale après avoir été inscrit dans le Guinness World Records à l’âge de cinq ans.

Giuliano a établi un record du monde à l’âge de cinq ans Crédit : giulianostr0e/Instagram

Il est devenu connu comme le garçon le plus fort du monde Crédit : giulianostr0e/Instagram

Giuliano maintenant à 17 ans Crédit : giulianostr0e/Instagram

Sur la photo partagée sur Facebook, Giuliano, maintenant âgé de 17 ans, a grandi avec une photo de lui-même lorsqu’il a établi son premier record en 2009 alors qu’il n’avait que cinq ans.

Portant un ballon lesté sur ses jambes, le jeune a établi un nouveau record pour la marche à la main la plus rapide de 33 pieds.

Le petit bodybuilder a réalisé la cascade devant un public en direct à la télévision italienne.

Étonnamment, un an plus tard, il a établi le record du monde du plus grand nombre de pompes à 90 degrés.

En tant que tout-petit, lui et son frère Claudiu pouvaient effectuer des exploits acrobatiques incroyables et soulever des poids, tous appris de leur père.

Claudiu a suivi les traces de son frère et pouvait effectuer des pompes en appui renversé sur une barre.

Les deux garçons soulevaient des haltères de 4 kg et des poids lourds pour gonfler leurs biceps et développer leurs muscles de la poitrine.

De nombreux médecins pensent que les régimes de musculation ont peu d’effets positifs avant que les enfants n’atteignent la puberté.

Certains préviennent qu’il pourrait même être nocif en raison du risque de blessure.

Mais papa Iulian a rejeté avec colère les critiques selon lesquelles il pourrait nuire à la santé des garçons.

Il a déclaré au Daily Mail : « Quelqu’un m’a dit un jour que les garçons ne grandiraient pas correctement, mais il n’y a aucune preuve.

“Même une fleur poussera encore si vous mettez quelque chose dessus. C’est une croissance naturelle.

Leur famille souhaite créer un club de boxe privé car Giuliano et Claudio peuvent concourir et participer au championnat national d’Europe.

Et une vidéo sur leurs réseaux sociaux montre qu’ils sont habiles dans ce sport.

Giuliano a déclaré: “Pour être un champion, vous devez agir comme un champion.”