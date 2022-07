Un garçon sikh figure dans la nouvelle publicité de Burberry, Internet applaudit la marque pour sa représentation

La marque britannique Burberry est saluée par la communauté indienne pour sa dernière publicité, qui concerne la collection pour enfants de Burberry pour ses créations “retour à l’école”. La publicité met en scène un enfant sikh portant une veste Burberry. On peut aussi le voir portant une patka noire.

Maintenant, d’adorables images de Sahib, 4 ans, dans les vêtements de la marque gagnent les cœurs sur Internet alors que les internautes ont applaudi la marque pour sa représentation.

La marque a pris sa poignée Instagram officielle et a partagé une image de l’enfant. “Préparés pour leur prochaine aventure : des vêtements d’extérieur à notre Burberry Check, découvrez les modèles de rentrée scolaire de la nouvelle collection #BurberryChildren”, lit-on dans la légende.

Sahib a figuré dans l’annonce avec plusieurs autres enfants de différentes ethnies. Ses parents gèrent son compte sur les réseaux sociaux et ont publié un message réconfortant sur le parcours de Sahib. Ils ont parlé de la façon dont ils ont ressenti différentes émotions au cours de ce voyage.

« Nous avons ressenti quelques déceptions lorsque Sahib n’a pas été choisi pour un poste. Nous ne lui avons jamais parlé d’aucun tournage jusqu’à ce qu’il soit pleinement confirmé car il n’a pas besoin de ressentir les émotions impliquées », a écrit le couple. Ils ont en outre mentionné: “Le stress lorsque le conseil refuse sa licence pour” jouer “. Ne sous-estimez jamais un parent qui veut le monde pour son enfant !

Les parents ont en outre précisé que même si les gens peuvent dire et penser beaucoup de choses positives et négatives à leur sujet, ils sont les seuls à savoir ce qu’ils veulent que leurs enfants sachent et ressentent. “Rien n’est impossible”, ont déclaré les parents. Regarde:

Le message est maintenant devenu viral avec plusieurs commentaires. “Honnêtement, je souriais d’une oreille à l’autre sans même m’en rendre compte !! Félicitations à Sahib et bonne chance petit », a commenté un utilisateur d’Instagram. Une autre personne a écrit : « J’adore cette légende, tu es une vraie momager H- Je ne peux qu’imaginer ce que tu as dit au conseil. haha ! J’adore voir Sahib s’amuser autant lors de ce tournage – après tout, c’est de cela qu’il s’agit !! Cette industrie est difficile, mais des moments comme celui-ci en valent la peine ! »

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici