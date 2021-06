Un garçon se suicide après avoir été poussé par des trolls malades sur un site Web sur le suicide

Un adolescent en Italie s’est suicidé en avalant du poison après avoir été poussé par des trolls malades sur un site Web sur le suicide.

Matteo Cecconi, 18 ans, de Bassano del Grappa, en Vénétie, a ingéré un cocktail mortel de produits chimiques pendant une pause en classe et a été retrouvé inconscient dans sa chambre quelques heures plus tard.

Matteo Cecconi a été encouragé par les trolls d’un site Web sur le suicide Crédit : Police Polycopié

L’adolescent a été retrouvé dans sa chambre par son père Crédit : document de police

L’adolescent, décédé le 26 avril, a été encouragé par des trolls sur un site Web qui encourage le suicide à mettre fin à ses jours lors d’un cours à distance.

Le père de Matteo, Alessandro, a déclaré que son fils avait rejoint le site, qui compte 17 000 membres, deux semaines avant de se suicider.

« Le matin, il a décidé d’ingérer le poison, il discutait avec une dizaine d’autres garçons, qui l’ont soutenu dans son choix.

« En passant au crible l’ordinateur de Matteo, nous avons vu que le matin du 26 avril il s’était connecté au site aujourd’hui sous enquête.

« Il y avait dix autres utilisateurs connectés. Je ne peux pas dire avec certitude qu’ils l’ont poussé à faire ce geste extrême, mais ils ont certainement soutenu et approuvé le choix. »

On pense qu’ils l’ont encouragé à mettre fin à ses jours en lui disant des choses telles que « va et tu trouveras la paix » et « n’aie pas peur, tu verras que tout ira bien ».

Dans des incidents distincts, deux étudiants de Rome sont également décédés après avoir intentionnellement pris le même cocktail chimique, qu’ils avaient acheté en ligne pour moins de quelques euros.

Eux aussi s’étaient inscrits sur le même site que Matteo avant sa mort.

Les parents du garçon disent qu’il envisageait le suicide depuis un certain temps.

« Il avait recherché et trouvé ailleurs, mais toujours sur le web, la meilleure façon d’y mettre fin : la substance à utiliser, les bonnes quantités, les sites sur lesquels l’acheter, voire quoi faire pour éviter de rejeter le poison et ainsi risquer échec. »

Alessandro ne blâme pas les trolls pour la mort de son fils, mais dit qu’ils y ont joué un grand rôle.

« C’est un peu comme lorsqu’une personne s’apprête à sauter d’un pont : généralement ceux qui s’en aperçoivent essaient de l’en dissuader, de la protéger. Dans ce cas, ils lui ont donné le coup de pouce final. »

Matteo est décédé quelques semaines seulement après ses 18 ans. C’était un élève brillant qui terminait sa quatrième année à l’institut technique industriel Fermi à Bassano.

Matteo Cecconi a eu 18 ans quelques semaines avant de mettre fin à ses jours Crédit : document de police

Institut technique industriel Fermi à Bassano del Grappa, Italie Crédit : Google

Les étudiants et le personnel ont organisé une veillée dans un stade local, au cours de laquelle des amis proches ont raconté les histoires du jeune adolescent.

Le maire et d’autres fonctionnaires ont également assisté à la cérémonie, qui a eu lieu début mai.

La police italienne a maintenant ouvert une enquête et fermé le site Web en question.