Un garçon se glisse dans le DM d’une fille avec une ligne de ramassage fluide, faisant gagner l’odeur de Twitter

Comment entamer une conversation avec quelqu’un qui est sur votre liste d’attente depuis le plus longtemps maintenant ? Tant de sites Web et d’experts ont leur point de vue sur la façon de trouver les meilleurs ouvreurs en utilisant des questions intelligentes ou des plaisanteries. Cependant, parfois, ce sont les événements en temps réel qui donnent les signaux indispensables aux jeunes qui sont motivés à l’ère des conversations numériques et des rencontres en ligne. Une telle chose s’est récemment produite avec une fille lorsqu’un garçon a essayé de lui parler en douceur, ce qui a fait « sentir » sa victoire sur Twitter. Par conséquent, ils n’avaient d’autre choix que de prendre des notes !

L’utilisateur de Twitter, Mehak, a publié un article sur un gars qui a répondu à son histoire Instagram avec un commentaire plein d’esprit qui a fonctionné comme un brise-glace parfait pour lui. Sa capture d’écran montrait le garçon “Direct Messaging” (DMing) sur la plateforme de partage de photos. Répondant à son histoire décontractée sur IG, le garçon a écrit : « Mehak tu tution mai aane wali Mehak hai na ? (Mehak, es-tu le parfum qui me fascine dans les cours ?)” Il a suivi le commentaire avec un emoji riant pour avoir l’air moins séduisant et plus drôle ! Cela a permis à Mehak de le partager en ligne et d’apprendre aux garçons comment ouvrir une conversation avec un mouvement fluide.

“Salut, bonjour, c’est tellement moyen” tu mérites les frais de scolarité moi aane wali mehak salut haina “c’est comme ça que ça se passe les enfants”, a lu sa légende sur l’application Blue Bird.

Cela a excité les internautes alors que l’un d’eux a écrit : « J’ai pris des notes, j’en aurai peut-être besoin plus tard lol ». Un autre a commenté: “La façon la plus simple de se glisser dans les DM”. “Après baspan ka pyar, voici tusan ka pyar”, a plaisanté le troisième.

J’ai pris des notes, j’en aurai peut-être besoin plus tard lol— Ayush.eth🚀 (@ayushXeth) 13 février 2023

Le moyen le plus simple de se glisser dans les DM😂😂😂— Saloni Mittal (@whysaloni) 13 février 2023

Après baspan ka pyar, voici tusan ka pyar,— Abhishek (@bravo_1company) 13 février 2023

Certains ont même voulu savoir comment cela s’était terminé et ont demandé : « Avez-vous accepté ? ». Pendant ce temps, un autre a fait remarquer: “Êtes-vous le mehak de ses frais de scolarité?”

