Un garçon retrouvé mort et 24 migrants secourus après le naufrage de leur bateau au large des Canaries espagnoles

Des secouristes ont récupéré le corps d’un mineur et arraché 24 autres migrants de l’océan Atlantique au large des îles Canaries espagnoles après le naufrage de leur canot, a déclaré une porte-parole des garde-côtes espagnols.

Le groupe espagnol à but non lucratif Walking Borders, qui travaille avec des migrants en péril et fournit une assistance à leurs proches, a déclaré qu’un total de 39 personnes s’étaient noyées.

Un hélicoptère des garde-côtes espagnols envoyé sur zone en réponse à une demande d’aide des autorités marocaines a retrouvé le corps du mineur mais n’a vu aucun autre survivant, a déclaré la porte-parole des garde-côtes.

Un patrouilleur marocain a secouru 24 personnes, a-t-elle dit, ajoutant qu’elle ne savait pas « combien de personnes se trouvaient à bord du navire » au total.

Mais Helena Maleno, de Walking Borders qui suit les décès de migrants, a déclaré sur Twitter que 39 personnes étaient mortes, dont quatre femmes et un bébé.

Le bateau avait attendu plus de 12 heures pour obtenir de l’aide, a-t-elle ajouté.

Contactées par l’AFP, les autorités marocaines n’ont pas réagi dans l’immédiat.

Le naufrage s’est produit à environ 160 kilomètres au sud-est de l’île de Gran Canaria.

La route des migrants de l’Afrique de l’Ouest vers les îles Canaries à travers l’Atlantique est devenue plus populaire ces dernières années alors que les autorités ont réprimé la migration illégale en Méditerranée.

L’océan Atlantique est particulièrement tristement célèbre pour ses forts courants, ce qui rend de tels voyages extrêmement périlleux.

Les secouristes ont retrouvé mardi le corps d’une femme enceinte à bord d’un bateau qui transportait une cinquantaine de migrants au large des îles Canaries.

L’Espagne est une porte d’entrée majeure pour les migrants à la recherche d’une vie meilleure en Europe.

Plus de 11 200 migrants sont morts ou ont disparu depuis 2018 alors qu’ils tentaient de rejoindre l’Espagne par la mer, selon un rapport publié par Walking Borders fin 2022.

La semaine dernière, au moins 82 migrants sont morts lorsque le bateau les emmenant de la Libye vers l’Italie a chaviré au large des côtes grecques.

Les autorités n’ont toujours aucune idée précise du nombre de personnes à bord du bateau lorsqu’il a coulé – les estimations vont de 400 à plus de 700 – ce qui en fait l’un des naufrages les plus meurtriers impliquant des migrants en Méditerranée.