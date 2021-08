Un garçon retrouvé mort après avoir regardé des vidéos TikTok «déprimantes» et de la musique quelques jours après son 12e anniversaire

Un écolier a été retrouvé mort après avoir regardé des TikToks « déprimants » et lu des paroles de chansons sur le suicide, une enquête entendue aujourd’hui.

Le tragique Ethan Bourne, 12 ans, a été retrouvé pendu dans sa chambre au domicile de sa famille à Waltham Forest, dans l’est de Londres, juste un jour après avoir célébré son anniversaire.

Ethan, 12 ans, a été retrouvé mort par ses parents quelques jours après avoir fêté son anniversaire

Walthamstow Coroners Court a appris que l’écolier avait semblé heureux avant sa mort Crédit: Times Newspapers Ltd

L’audience a appris qu’il était un garçon «heureux» et qu’il n’y avait aucune preuve suggérant qu’il avait l’intention de se suicider.

Le fan d’Arsenal, Ethan, avait reçu de nouveaux entraîneurs et avait préparé un gâteau au fromage Oreo avec sa mère la veille de sa mort, avant de se coucher normalement.

Le tribunal des coroners de Walthamstow a appris qu’il avait planifié l’avenir et sa famille a été «profondément choquée» de le retrouver mort le lendemain matin.

Le coroner principal Graeme Irvine a enregistré une conclusion «ouverte» car il ne pouvait pas être sûr qu’Ethan avait eu l’intention de se suicider ou s’il s’agissait d’un accident.

Mais l’audience a été informée que le jeune avait regardé des paroles de chansons liées au suicide et les policiers ont décrit les vidéos qu’il avait regardées sur TikTok comme « déprimantes ».

La veille de sa mort, il avait fait une capture d’écran de quelques paroles qui disaient « Je suis fatigué de vivre, je pleure, j’entends que c’est facile de mourir, je vais voir par moi-même » et « Je suis suicidaire depuis le jour J’avais neuf ans. »

Les flics ont également trouvé une animation d’un homme marchant sur une voie ferrée et est heurté par le train venant en sens inverse.

‘GARÇON HEUREUX’

Ensuite, un texte s’affiche indiquant « passeriez-vous » et « vous êtes passé du côté déprimant de TikTok ».

M. Irvine a entendu des témoignages selon lesquels Ethan avait récemment commencé à s’intéresser à l’identité de son père biologique, dont sa mère s’était séparée alors qu’il n’avait que quelques semaines.

Le tribunal a appris que l’analyse de l’ordinateur portable avait révélé qu’il avait recherché un site Web intitulé « Trouvez votre père maintenant ».

La mère d’Ethan, Hayley Bourne, s’était vu offrir des conseils familiaux et une déclaration a révélé qu’il avait lutté contre des « problèmes émotionnels et comportementaux », notamment de la colère et un manque de concentration.

Mais sa mère a déclaré à l’audience que la santé mentale de son fils semblait meilleure dans les mois qui ont précédé sa mort.

M. Irvine a confirmé qu’il ne pensait pas que les autorités impliquées avec Ethan auraient pu faire plus pour le protéger.

En conclusion de l’audience, M. Irvine a déclaré: « Il semble que, dans l’ensemble, c’était un garçon heureux qui était satisfait de son éducation et de sa vie familiale et il ne me semble pas qu’il y ait eu une occasion évidente manquée de fournir un soutien à Ethan.

« Il me semble que je ne peux pas arriver à une conclusion de suicide. Il n’y a aucune preuve devant moi qu’il avait l’intention de causer sa propre mort.

« Il n’y a aucune preuve qu’Ethan faisait quoi que ce soit à des fins expérimentales ou pour un appel à l’aide. La seule conclusion à laquelle je peux arriver est une conclusion ouverte.

« Ethan avait toute la vie devant lui. Sa mort a dû être un choc profond pour vous tous. »