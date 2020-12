Un garçon de cinq ans respire seul pour la première fois depuis qu’il a été mis dans le coma après avoir été heurté par un pneu qui s’est envolé d’une voiture qui aurait subi un burn-out.

Blake Davey-Jennings, 18 ans, aurait fait tourner les pneus d’un Ford Falcon bleu lorsque le feu est devenu vert à l’intersection de King Street et de Morayfield Road à Caboolture, au nord de Brisbane, le 25 novembre.

Le petit garçon marchait avec son jeune frère et son père sur le trottoir devant le centre commercial local lorsqu’il a été soudainement frappé à la tête par la roue délogée.

Souffrant de blessures à la tête mettant sa vie en danger, l’enfant de cinq ans a été transporté d’urgence à l’hôpital pour enfants du Queensland, mais un proche a déclaré que samedi son tube respiratoire avait finalement été retiré.

Un enquêteur médico-légal prend des photos de la Ford Ute bleue qui aurait été impliquée dans l’incident qui a laissé un garçon de cinq ans se battre pour la vie

« Il respire seul pour la première fois depuis l’accident », a déclaré un parent, Alistair Watt au Brisbane Times.

«Ses parents sont restés à l’hôpital tout ce temps. Ils attendent qu’il se réveille alors j’espère qu’il sortira du coma dans quelques jours.

Le petit garçon a eu des poumons meurtris et une fracture du foie, mais il «va aussi bien que prévu».

Peu de temps après l’accident, une page GoFundMe a été créée pour aider à couvrir les frais médicaux et de réadaptation de la famille du jeune enfant.

‘C’est un drôle de petit enfant [with a] personnalité pétillante et s’entend très bien avec ses frères et ses cousins ​​», a déclaré M. Watt.

Après l’incident, Davey-Jennings a été accusé de conduite dangereuse d’un véhicule causant des lésions corporelles graves.

Il conduisait également un véhicule non enregistré sans permis.

L’adolescent a été arrêté sur les lieux.

Le mois dernier, son avocat a déclaré que son client était dans un état de choc grave, a rapporté le Courier Mail.

Il a déclaré plus tôt au tribunal de première instance de Pine Rivers que l’adolescent avait tenté de porter assistance en enlevant les débris pour permettre aux services d’urgence d’avoir un meilleur accès au garçon.

Mais lors d’une audience sur la mise en liberté sous caution, le procureur de la police a déclaré que Davey-Jennings n’avait montré aucun remords et ne semblait absolument pas affecté par l’incident.

Le procureur a affirmé que l’adolescent s’était dirigé vers la victime, non pas pour l’aider « mais plutôt pour récupérer son pneu ».

«Sans la réponse rapide des ambulanciers, il aurait été mort», a-t-elle déclaré au tribunal.

«Il semble n’avoir aucun respect pour la communauté.

Davey-Jennings avait récemment déménagé dans le Queensland pour occuper un rôle à plein temps en tant que couche de tapis.

Un ami proche de Davey-Jennings a déclaré plus tôt au Daily Mail Australia que la famille de l’adolescent était « au-delà de la dévastation ».

Il a depuis été libéré sous caution et comparaîtra à nouveau devant le tribunal le 29 janvier.