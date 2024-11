Un garçon rencontre Auston Matthews après s’être déguisé en lui pour Halloween

Les rêves deviennent réalité.

Un jeune garçon déguisé en carte de hockey d’Auston Matthews pour Halloween a eu l’occasion de rencontrer le capitaine des Maple Leafs de Toronto avant le match de jeudi contre le Kraken de Seattle.

Grayson Joseph, sept ans est la star d’un TikTok désormais viral partagé par son père le week-end dernier, révélant l’adorable costume du garçon.

«J’espère pouvoir montrer à Auston Matthews. Je veux le lui montrer en personne », dit Grayson dans la vidéo.

« Eh bien, voyons ce que nous pouvons faire. Voyons ce qu’Internet peut faire », dit son père, Grant Joseph.

La star des Maple Leafs a eu un aperçu du TikTok, qui a recueilli plus d’un million de vues, et l’a republié via sa story Instagram.

Le reste appartient à l’histoire.

«Vous me ressemblez», dit Grayson après avoir rencontré Matthews en personne. « Ouais, je te ressemble », répond Matthews. « Mais votre moustache est meilleure », ajoute Matthews avant d’offrir à Grayson un maillot signé.

Le jeune partisan des Maple Leafs a visité le Scotiabank Arena et a assisté à l’entraînement matinal de l’équipe aux côtés du président Brendan Shanahan. Grayson a également pris un moment pour gazouiller l’un des joueurs les plus coriaces de la ligue.

«Laissons tomber les gants», dit-il à Ryan Reaves, l’homme de main des Leafs. « Tu dois d’abord les laisser tomber ; Je ne tombe pas en premier », dit Reaves à Grayson.

«À plus tard, Auston», a plaisanté Reaves.

Grayson doit avoir de la chance, car les Maple Leafs a remporté le match de jeudi 4-1 contre le Kraken. Matthews a terminé avec un but et une passe décisive, dont un brillant filet vide pour sceller la victoire de Toronto.