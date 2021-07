Un garçon qui a poignardé 2 écolières et agressé sexuellement 4 autres après l’enfermement de l’obsession du porno

Un adolescent qui a poignardé deux filles et agressé sexuellement quatre autres après une obsession de la pornographie a été emprisonné aujourd’hui.

Les attaques aléatoires – dont la première lorsque le garçon avait 14 ans – ont eu lieu à Croydon, dans le sud de Londres.

Un adolescent qui a poignardé deux filles et agressé sexuellement quatre autres a été emprisonné aujourd’hui à Croydon Crown Court Crédit : Alamy

L’agresseur de 16 ans, de Thornton Heath, qui ne peut être nommé pour des raisons juridiques, a admis des accusations comprenant deux chefs d’accusation de GBH et quatre chefs d’agression sexuelle.

Le mettant en cage pendant au moins quatre ans et demi, un juge lui a dit qu’il représentait un « risque très élevé de récidive » puisqu’il l’a condamné à une détention prolongée de sept ans et demi.

Les détectives ont lié quatre incidents similaires à l’automne dernier avec des attaques précédentes en novembre 2019.

Lors d’une attaque, juste avant 9 heures du matin le 4 novembre de l’année dernière, une écolière a été attaquée par derrière et poignardée à la jambe.

ATTAQUE DE SEXE EN CAGE

Deux jours plus tard, vers 8h20, une jeune fille de 15 ans a été poignardée au bras par derrière à seulement 10 minutes à pied.

Les deux filles ont été soignées sur les lieux par des ambulanciers paramédicaux avant d’être emmenées à l’hôpital où leur état n’a pas été jugé mortel.

Lors d’une attaque, le 2 septembre de l’année dernière, une mère a reçu un coup de poing au visage lorsque sa fille de 13 ans a été agressée sexuellement devant elle alors que le démon tentait d’enlever les sous-vêtements de la fille.

Claire Harden-Frost, chargée des poursuites, a déclaré à Croydon Crown Court que le garçon « parcourrait les rues de Thornton Heath à la recherche de jeunes filles » avant l’école.

S’il en trouvait un à son goût, il les agresserait sexuellement. Lors d’infractions ultérieures, il portait un couteau et l’utilisait pour commettre l’une des infractions sexuelles Claire Harden-Frost, procureur

« Dans les chefs d’accusation huit et neuf, il a simplement poignardé ses victimes.

« Ces victimes étaient toutes des étrangers. Ils ne savaient pas [him] et ne lui avait causé aucun mal.

« Ce qui est alarmant, c’est qu’ils se promenaient avec des amis ou même un parent n’a pas dissuadé [him]. Il les attaquerait simplement. »

‘PORNOGRAPHIE EXTRÊME’

Le tribunal a appris que le garçon « avait profité de la région et avait tout simplement disparu ».

Cathy Ryan, en guise d’atténuation, a déclaré qu’un rapport psychiatrique n’avait trouvé aucune condition prédisposant l’adolescent à commettre ces attaques.

Elle a déclaré : « Il existe un large consensus selon lequel [this defendant] ont commis ces attaques après une combinaison d’isolement social, de victimisation et de pornographie extrême.

« Isoler [the defendant] de ses pairs l’obligeait de plus en plus à se lancer dans sa propre entreprise et sur Internet. »

Elle a ajouté: « L’exposition aux effets totalement déshumanisants de la pornographie à l’âge de 11 ans a conduit à son échec total à reconnaître ses homologues féminines comme des êtres humains comme lui. »

Le juge Nicholas Ainley a prononcé des peines concurrentes pour courir ensemble pour la « série d’agressions graves et dangereuses ».

Le juge Ainley a déclaré : « Il est absolument évident pour le psychiatre que dans un contexte d’isolement et certainement d’intimidation, il s’agissait d’un intérêt obsessionnel pour la pornographie et voulait dangereusement vivre ce qu’il a vu dans des vidéos pornographiques.

« Il a ressenti dans tous les cas le besoin de faire ce qu’il a fait et n’a pas résisté.

« Ce qui l’a peut-être poussé, c’est qu’il s’en sortait bien, et cela a accru l’excitation.

« Il représente un risque très élevé de récidive et il y a un risque élevé de son comportement sexuel. »

Le garçon serait envoyé dans un centre de détention pour un minimum de quatre ans et demi et, s’il était éligible à la libération conditionnelle, il serait en liberté pendant trois ans supplémentaires.