Deux personnes sont mortes et une a disparu lundi après que de fortes pluies ont frappé l’Espagne, déclenchant des crues soudaines qui ont forcé la fermeture des lignes de métro et des liaisons ferroviaires à grande vitesse de Madrid.

La tempête du week-end a touché presque tout le pays, les pluies les plus fortes ayant été enregistrées dimanche dans les provinces côtières de Cadix, Tarragone et Castello, selon le bureau météorologique national Aemet.

Deux personnes sont mortes dans la province de Tolède à la suite de la tempête, a déclaré le chef du gouvernement régional de Castilla La Mancha, sans donner de détails.

Les médias espagnols ont indiqué qu’un homme avait été retrouvé mort par la police lors d’une tentative de sauvetage sur une route près de la ville de Bargas, tandis qu’un autre homme était mort alors que les sauveteurs tentaient de l’atteindre dans la ville de Casarrubios del Monte.

Les services d’urgence recherchaient un homme porté disparu après que sa voiture a été emportée lundi matin par une rivière en crue dans la zone rurale d’Aldea del Fresno, à l’ouest de Madrid, a déclaré un porte-parole des services d’urgence de Madrid, Javier Chivite, à la télévision publique RTVE.

Les pompiers ont retrouvé lundi son fils de 10 ans – qui se trouvait également dans la voiture et avait été initialement porté disparu – au sommet d’un arbre, a-t-il ajouté.

Les services d’urgence avaient secouru la mère et la sœur du garçon plus tôt dans la journée.

La chef du gouvernement régional de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, a déclaré à la presse :

Le pauvre garçon a passé la nuit perché dans un arbre.

La famille, qui vit à Alcorcon, dans la banlieue madrilène, résidait dans une maison de vacances dont elle est propriétaire à Aldea del Fresno lorsque la tempête a frappé.

Ils ont pris la route parce qu’ils étaient alarmés par les crues soudaines, a-t-elle ajouté.

Plusieurs ponts se sont effondrés à Aldea del Fresno et des torrents d’eau ont emporté de nombreuses voitures, selon un journaliste de l’AFP présent sur place.

Dimanche, les habitants de la région de Madrid ont reçu un SMS d’urgence accompagné d’une alarme sonore les invitant à ne pas utiliser leur véhicule et à rester chez eux.

C’était la première fois que les autorités utilisaient ce système d’alerte par téléphone portable.

Plusieurs théâtres ont été fermés et le match de football de dimanche entre l’Atletico Madrid et Séville a été suspendu.

Plusieurs lignes de métro ont été fermées lundi matin à Madrid en raison d’inondations provoquées par de fortes pluies nocturnes.

Une voiture est photographiée bloquée dans un jardin de la ville d’Aldea del Fresno, dans la région de Madrid, et un homme a été porté disparu après que son véhicule a été emporté par une rivière en crue lors de fortes pluies, selon les services d’urgence de Madrid. AFP Oscar Del Pozo Cañas/AFP

Les liaisons ferroviaires à grande vitesse entre Madrid et la région sud-ouest de l’Andalousie et la région côtière orientale de Valence, fermées dimanche, ont rouvert lundi, même si les trains circulaient à des vitesses plus lentes sur certaines sections, a indiqué l’opérateur ferroviaire Renfe.

Les fortes précipitations se sont atténuées lundi matin.

Aemet a abaissé dimanche son niveau d’alerte pour la région de Madrid, passant d’une alerte rouge maximale au jaune.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a remercié les services d’urgence pour leur travail et a exhorté la population à « continuer à se comporter avec prudence ».

Ce temps torrentiel survient après que l’Espagne ait enduré une intense vague de chaleur et des températures élevées et persistantes en août.

Les scientifiques préviennent que les conditions météorologiques extrêmes, telles que les vagues de chaleur et les tempêtes, deviennent plus intenses en raison du changement climatique.