Un garçon palestino-américain tué dans un crime de haine anti-musulman lié à la guerre entre Israël et le Hamas, selon la police

Un enfant de six ans palestinien-Un garçon américain a été mortellement poignardé et sa mère a été blessée par leur propriétaire lors d’un crime de haine anti-musulman lié à la guerre entre Israël et le Hamas, selon la police de Illinois dire.

Le garçon, nommé par son père Wadea Al-Fayoume, a été poignardé 26 fois et sa mère, Hanaan Shahin, âgée de 32 ans, plus de 12 fois lors de l’attaque choquante contre une propriété du canton de Plainfield, à l’extérieur de Chicago, samedi matin. .

« Les détectives ont pu déterminer que les deux victimes de cette attaque brutale étaient ciblées par le suspect en raison de leur appartenance musulmane et du conflit en cours au Moyen-Orient impliquant le Hamas et les Israéliens », a déclaré le bureau du shérif du comté de Will dans un communiqué.

Dimanche, le père du garçon a confirmé que son fils et sa mère étaient palestiniens, selon la chaîne de télévision WLS.

Les autorités affirment que lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, ils ont trouvé Joseph Czuba assis par terre près de la maison. Ils ont répondu à l’adresse après que la femme a appelé le 911 et a déclaré qu’elle était attaquée par son propriétaire.

Les victimes ont été retrouvées dans une chambre et les enquêteurs affirment qu’un couteau de type militaire a été trouvé sur les lieux de l’attaque.

Wadea Al-Fayoume poignardé à mort près de Chicago lors d’une prétendue attaque anti-musulmane (CAIR-Chicago)

Ils ont tous deux été transportés d’urgence à l’hôpital où le garçon est décédé. La mère reste dans un état grave mais devrait survivre.

Le suspect de 71 ans a été accusé de meurtre au premier degré, de tentative de meurtre et de coups et blessures aggravés, ainsi que de deux chefs de crime haineux.

Le garçon mort a été identifié comme étant un Palestinien-américain par le bureau de Chicago du Council on American-Islamic Relations (CAIR-Chicago), la plus grande organisation musulmane de défense des droits civiques et de défense du pays.

CAIR-Chicago affirme que la mère a envoyé des SMS au père du garçon, alléguant que le suspect avait crié « Vous, musulmans, devez mourir » avant le coup de couteau.

L’organisation a qualifié l’incident de « notre pire cauchemar » et affirme avoir constaté une augmentation des appels et des courriels haineux depuis le début des violences au Moyen-Orient.

Joseph Czuba a été inculpé d’un chef d’accusation chacun de meurtre au premier degré, d’une tentative de meurtre et de coups et blessures aggravés, ainsi que de deux chefs d’accusation de crime haineux (Will County Sheriff)

« Ce que nous avons, c’est un enfant palestinien assassiné, créé par la radicalisation », a déclaré dimanche aux journalistes Ahmed Rehab, directeur exécutif du CAIR-Chicago.

« Il a frappé à la porte et a tenté de l’étrangler, et a dit : ‘Vous, musulmans’, devez mourir. Et tout cela était dans ses propres mots », a déclaré M. Rehab.

Le suspect a été transporté au centre de détention pour adultes du comté de Will et attend sa première comparution devant le tribunal.

« Joseph Czuba n’a fait aucune déclaration aux détectives concernant son implication dans cette odieuse attaque. Bien que le suspect n’ait pas fait de déclaration aux détectives, le personnel a pu recueillir suffisamment d’informations grâce à des entretiens et des preuves pour accuser officiellement Joseph Czuba de nombreuses infractions pénales », a ajouté le bureau du shérif du comté de Will dans son communiqué.

« Le bureau du shérif du comté de Will souhaite remercier le bureau du procureur de l’État du comté de Will pour son aide dans la collaboration avec les détectives concernant l’accusation formelle de Joseph Czuba pour cet acte de violence insensé et lâche.

Des voisins ont déclaré que le suspect arborait régulièrement des pancartes politiques à l’extérieur de son domicile.

« Il avait toujours des pancartes au moment des élections et qui étaient assez en colère contre ce qui se passait ici politiquement et localement », Jim Stein a déclaré à CBS News.