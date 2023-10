Un garçon palestino-américain poignardé à mort lors d’un meurtre lié à la guerre à Gaza aux États-Unis | Conflit israélo-palestinien Actualités

La police américaine a inculpé un homme de 71 ans de meurtre et de crime de haine pour avoir poignardé mortellement un garçon de six ans et blessé grièvement sa mère de 32 ans, alléguant qu’il avait choisi les victimes en raison de leur foi. et comme réponse à la guerre entre Israël et le Hamas.

« Les détectives ont pu déterminer que les deux victimes de cette attaque brutale avaient été ciblées par le suspect en raison de leur appartenance musulmane et du conflit en cours au Moyen-Orient impliquant le Hamas et les Israéliens », a déclaré le bureau du shérif du comté de Will, dans la banlieue de Chicago, dans un communiqué. le dimanche.

Les policiers ont retrouvé les deux victimes samedi matin dans une maison située à environ 65 km (40 miles) au sud-ouest de Chicago.

Le garçon, qui a été déclaré mort à l’hôpital, a été poignardé 26 fois avec un grand couteau de type militaire, selon une autopsie réalisée dimanche, a indiqué le bureau du shérif.

La mère avait plus d’une douzaine de coups de couteau sur le corps. Elle est restée hospitalisée dimanche mais on s’attend à ce qu’elle survive.

Le suspect, dont l’identité n’a pas été révélée par les autorités, a été retrouvé samedi, « assis dehors, par terre, près de l’allée de la résidence », avec une coupure au front, a indiqué la police.

Il était en garde à vue dimanche et attendait sa comparution devant le tribunal. La police l’a inculpé de meurtre au premier degré, de tentative de meurtre au premier degré, de deux chefs de crimes haineux et de coups et blessures aggravés avec une arme mortelle.

« Nos cœurs sont lourds et nos prières vont au garçon chéri et à sa mère », a déclaré Ahmed Rehab, directeur exécutif du Conseil des relations islamiques américaines (CAIR) pour la section de Chicago, dans un communiqué publié sur son site Internet.

L’organisation a identifié les victimes comme étant Wadea Al-Fayoume, un garçon palestino-américain qui venait d’avoir six ans, et sa mère Hanaan Shahin.

Nous sommes choqués et troublés d’apprendre qu’un propriétaire de Chicago exprimant des opinions anti-musulmanes et anti-palestiniennes est entré par effraction dans l’appartement d’une famille musulmane et les a attaqués avec un couteau, blessant la mère et tuant son fils de 6 ans, Wadea Al- Fayoumé. @cairchicago tiendra un… pic.twitter.com/N0ILuevq4n – CAIR National (@CAIRNational) 15 octobre 2023

« En attendant l’enquête officielle des autorités locales, ce que nous pouvons confirmer pour le moment, c’est que nous avons un enfant assassiné dans sa propre maison, un enfant de six ans qui venait de fêter son anniversaire il y a quelques semaines, et une mère allongée à l’hôpital dans un état grave, toutes deux poignardées plus d’une douzaine de fois », indique le communiqué du CAIR.

Rehab a déclaré que le CAIR avait le témoignage de la mère survivante sur la manière dont l’incident s’était déroulé. « Nous avons pleinement confiance dans les autorités pour enquêter sur cet incident odieux en tant que crime de haine et pour le faire rapidement », a-t-il déclaré dans le communiqué.

La famille vivait au rez-de-chaussée de la maison depuis deux ans, selon l’organisation. Le suspect était leur propriétaire, selon les informations.

Citant des SMS envoyés par la mère au père du garçon, le suspect aurait crié : « Vous, musulmans, devez mourir ! » avant les agressions au couteau, selon le CAIR-Chicago, qui a qualifié ce crime de « notre pire cauchemar » et s’inscrit dans le cadre d’une augmentation inquiétante des appels et des courriels haineux depuis le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas.