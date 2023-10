Un garçon palestinien américain s’est rapproché d’un propriétaire accusé de l’avoir poignardé lors d’un crime de haine

PALOS HEIGHTS, Illinois — Quelques heures après l’enterrement du garçon palestinien américain de 6 ans qui aurait été tué par un propriétaire, sa famille et ses amis se sont retirés dans un restaurant tranquille pour se remémorer avec tendresse une vie autrefois prometteuse écourtée.

On se souvient de Wadea Al-Fayoume lundi soir comme d’un enfant heureux, plein de vie et de courage, qui s’est rapproché du voisin et propriétaire qui est maintenant accusé de l’avoir attaqué, lui et sa mère, dans un crime de haine.

Amis et famille se sont réunis pour un dîner au restaurant Al Basha Cuisine à Palos Heights, dans l’Illinois, moins de deux heures après l’inhumation de Wadea. C’est dans ce petit restaurant que ceux qui connaissaient Wadea ont partagé des détails sur la vie éphémère du garçon.

« Il n’avait ni haine ni colère et il était toujours naturellement excité », a déclaré à NBC News Mohamed Aly, 41 ans, un ami proche de la famille qui a rencontré le garçon pour la première fois le jour de sa naissance.

Plus de 100 personnes se sont rassemblées pour célébrer la vie de l’enfant autour du mansaf, un plat de riz et d’agneau connu dans la culture palestinienne.

Wadea est décédé samedi après avoir été poignardé 26 fois à son domicile de Plainfield. Le bureau du shérif du comté de Will a arrêté et inculpé le propriétaire Joseph Czuba, 71 ans, alléguant qu’il avait ciblé et poignardé Wadea et sa mère parce qu’ils étaient musulmans. L’épouse de Czuba a déclaré aux enquêteurs que Czuba était devenu obsédé par la guerre entre le Hamas et Israël.

La mère de Wadea, Hanaan Shahin, 32 ans, a été poignardée plus d’une douzaine de fois au cours de l’affrontement, mais elle devrait survivre.

Les personnes présentes au dîner à Palos Heights ont déclaré que la mère et le fils vivaient au niveau supérieur d’une maison de ville, tandis que le propriétaire résidait au sous-sol.

Aly a déclaré que d’une certaine manière, Czuba, qui était connu pour avoir plusieurs pancartes dans son jardin soutenant l’ancien président Donald Trump, avait adopté le garçon comme petit-fils, lui achetant une balançoire, un trampoline, des jouets et des cadeaux.

Il a déclaré que le père de Wadea, Odey Al-Fayoume, se méfiait du fait qu’ils vivent dans la maison de Czuba parce qu’il était un partisan de Trump, mais qu’ils sont restés.

Shahin a déclaré aux enquêteurs que Czuba était un homme « en colère ». Dans une pétition demandant la détention de Czuba, les procureurs a déclaré que juste avant l’attaque, le propriétaire avait confronté Shahin et « lui avait dit qu’il était en colère contre elle à cause de ce qui se passait » en Israël. Shahin « a déclaré que Czuba ne lui avait donné aucune chance de faire quoi que ce soit… puis l’avait attaquée avec un couteau ».

Le bureau du shérif a déclaré que Shahin s’était précipitée dans la salle de bain et avait repoussé son agresseur alors qu’elle appelait à l’aide.

Après l’attaque, Shahin a demandé à son fils s’il allait bien. Wadea a regardé sa mère et a dit: «Je vais bien, maman», ses derniers mots avant de décéder, a déclaré Aly.

Shahin est arrivé aux États-Unis il y a 12 ans en provenance du territoire palestinien de Cisjordanie. Le père de Wadea est arrivé aux États-Unis il y a neuf ans et Wadea est née aux États-Unis.

Le directeur exécutif du CAIR, Ahmed Rehab, a déclaré que le père du garçon lui avait dit qu’ils étaient venus aux États-Unis en partie pour échapper à la violence.

« Il a dit : ‘Une partie de la raison pour laquelle nous sommes venus ici était pour échapper à la violence des colons dans laquelle des situations comme celle-ci pouvaient se produire en toute impunité et qui nous ont chassés jusqu’aux États-Unis' », a déclaré Rehab dimanche.

Pendant qu’Aly parlait, Odey Al-Fayoume était assise au bout de la table voisine au milieu de la pièce, serrant dans ses bras ses proches et embrassant les autres.

Il a refusé de commenter cette histoire, mais il a dit à l’émission « Aujourd’hui » lundi, que tout cela était « comme un rêve ».

« Je ne pensais toujours pas que mon fils était parti », a-t-il déclaré.

Le voisin Abdelbaset Emar, 53 ans, a déclaré que Wadea s’est lié d’amitié avec son fils et qu’ensemble, ils ont regardé des dessins animés pour apprendre l’anglais.

« Il venait tout le temps », a déclaré Emar en quittant le dîner.

Il a ajouté que les deux enfants jouaient avec des figurines d’action et participaient souvent à des compétitions de football.

Aly repense au jour où Wadea a été ramené de l’hôpital après sa naissance.

«J’ai vu un autre ange venir sur terre. J’ai vu un bébé qui pouvait tenir dans la paume de ma main », a déclaré Aly.

Mais la vie ne s’est pas faite sans problèmes au début.

Des amis ont déclaré qu’à l’âge de 3 ans, le garçon avait commencé à montrer des signes de besoins spéciaux et qu’on lui avait ensuite diagnostiqué un TDAH.

L’ami de la famille Yousef Hannon, 59 ans, a payé le dîner.

« Quand une tragédie comme celle-ci se produit, je dois agir », a-t-il déclaré. « Ce crime de haine affecte chaque musulman, chaque Arabe, chaque Palestinien. Cela m’affecte.