Un garçon pakistanais sauvé d’une gondole coincée déclare : « Nous pensions que nous allions tous mourir »

L’un des six garçons pakistanais qui ont été secourus mardi après que la gondole dans laquelle il voyageait s’est retrouvé coincé à près de 1 000 pieds dans les airs a déclaré mercredi : « Nous pensions que nous allions tous mourir. »

Osama Sharif, 15 ans, a fait ce commentaire à l’Associated Press à la suite de l’audacieuse opération de sauvetage qui s’est déroulée à Battagram, située à environ 125 miles au nord de la capitale Islamabad. Les six enfants et deux adultes à bord se dirigeaient apparemment vers une école lorsqu’un des câbles reliés à la télécabine s’est brisé, les laissant pendre au-dessus d’un ravin.

« Nous avons soudainement ressenti une secousse, et tout s’est produit si soudainement que nous avons pensé que nous allions tous mourir », a déclaré Oussama à l’AP. « Nous avons pleuré et nous avions les larmes aux yeux, car nous avions peur que le téléphérique ne tombe en panne. »

Oussama a déclaré qu’il se rendait dans une école pour recevoir le résultat d’un examen final lorsque l’incident s’est produit.

« J’avais entendu des histoires de miracles, mais j’ai vu de mes propres yeux un sauvetage miraculeux se produire », a-t-il ajouté :

Les huit passagers ont été extraits du téléphérique lors de plusieurs tentatives de sauvetage mardi. L’un des plus jeunes enfants a été attrapé par un commando attaché à un hélicoptère par une corde. Une vidéo du sauvetage montre la corde se balançant sauvagement tandis que l’enfant, retenu par un harnais, est tiré dans l’hélicoptère.

Comme les hélicoptères ne pouvaient pas voler après le coucher du soleil, les sauveteurs ont construit un télésiège de fortune à partir d’un cadre de lit en bois et de cordes et se sont approchés du téléphérique en utilisant le seul câble encore intact, a déclaré le chef de la police locale Nazir Ahmed. Lors de la dernière étape de cette opération risquée, peu avant minuit mardi, les sauveteurs et les bénévoles ont tiré une corde pour abaisser le télésiège jusqu’au sol. Des cris joyeux de « Dieu est grand » ont éclaté lorsque le télésiège est apparu, transportant deux garçons vêtus de robes blanches traditionnelles.

La police a ensuite arrêté mercredi Gul Zarin, le propriétaire de la télécabine, pour avoir ignoré les mesures de sécurité, a rapporté l’AP.

Dans un article sur X, le Premier ministre par intérim du Pakistan, Anwaar-ul-Haq Kakar, a qualifié la situation des secours de « vraiment alarmante ».

Il a ensuite déclaré qu’il était « soulagé » que « tous les enfants aient été secourus avec succès et en toute sécurité ».

« Un excellent travail d’équipe de la part de l’armée, des services de secours, de l’administration du district ainsi que de la population locale », a-t-il écrit.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.