Un garçon offre des baskets à son jeune frère avec son premier chèque de paie, la vidéo capture un moment sain

Recevoir son premier chèque de paie a toujours été un moment spécial pour tout le monde, car il marque ses premiers pas dans le monde financier. Avec le premier salaire vient le désir d’obtenir quelque chose pour vos proches qui ont été là avec vous contre vents et marées. Que ce soit pour vos parents ou vos frères et sœurs, l’envie d’exprimer votre gratitude se réalise à travers des cadeaux et des cadeaux. Un événement similaire a eu lieu lorsqu’un garçon a décidé d’utiliser son premier salaire pour acheter des baskets à son jeune frère. La vidéo a attiré l’attention des internautes qui ont fait l’éloge du garçon et l’ont appelé le “frère le plus gentil de tous les temps”.

Dans un clip partagé par Good News Movement sur Instagram, on pouvait voir un garçon entrer dans la pièce avec un sac à provisions à la main. Il a réveillé son jeune frère qui dormait sur le lit et a ouvert le sac devant lui. Au moment où le plus jeune réalisa qu’il y avait quelque chose de spécial pour lui, des larmes commencèrent à couler sur ses joues alors qu’il s’asseyait complètement surpris. Le frère aîné a ouvert la boîte et lui a montré les baskets qui ont poussé son jeune frère à se lever du lit et à le serrer dans ses bras. Quel doux moment !

Le jeune frère ne pouvait pas s’arrêter de pleurer alors que les mots manquaient et il embrassa à nouveau son frère “responsable”. A la fin de la vidéo, on lui propose d’essayer la nouvelle paire de baskets et chaussettes. “Avec le produit du premier chèque de paie de son premier emploi, ce frère offre à son jeune frère des chaussettes et des baskets neuves. Une surprise émotionnelle », lit la légende à côté de la vidéo IG.

Les internautes ne pouvaient s’empêcher d’admirer le moment sain entre les deux frères alors qu’ils commençaient à tomber amoureux d’eux en ligne. «Maman les a bien élevés», a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a commenté: «C’est une excellente parentalité et le grand frère a offert un souvenir essentiel au petit frère. Belle.” L’un d’eux a également déclaré à quel point il était important de montrer sa gratitude à ceux qui le méritaient alors que le commentaire disait : « Ce qui rend vraiment cette vidéo spéciale, c’est la gratitude de l’enfant. S’il n’appréciait pas et ne montrait pas à quel point il était reconnaissant, la vidéo serait complètement différente. Montrez toujours de la gratitude.

