Un garçon né à Londres, décédé à l’âge de 15 ans pour devenir le premier saint du millénaire

Un adolescent né à Londres, décédé d’une leucémie en 2006, est sur le point de devenir le premier saint millénaire de l’Église catholique, après que le pape François a officiellement reconnu un deuxième miracle attribué à Carlo Acutis.

Le défunt adolescent, qui a déménagé avec sa famille à Milan en Italie lorsqu’il était enfant, est connu comme le saint patron d’Internet parmi les catholiques romains et a été qualifié d’« influenceur de Dieu ».

Selon un communiqué du Vatican publié jeudi, le miracle reconnu concerne une Costaricienne, Liliana, dont la fille Valeria Valverde, 21 ans, a subi un grave traumatisme crânien suite à un accident de vélo à Florence le 2 juillet 2022.

Carlo Acutis photographié en 2006 ( Photos par Alamy )

Le Vatican affirme que Valeria a subi une intervention chirurgicale critique et que ses chances de survie étaient minces, selon ses médecins. Liliana aurait prié sur la tombe de Carlo Acutis à Assise le 8 juillet, alors que sa secrétaire avait déjà commencé à le prier.

Le même jour, selon le Vatican, Valeria a commencé à respirer par elle-même et le lendemain, elle a retrouvé un peu de mouvement et de parole. Le 18 juillet, un scanner a montré que son hémorragie avait disparu et elle est entrée en rééducation le 11 août, faisant des progrès rapides.

Le pape François a annoncé une réunion des cardinaux pour discuter de faire d’Acutis un saint, selon le communiqué du Vatican.

En 2020, il est devenu la plus jeune personne de l’ère moderne à être béatifiée (la première étape pour devenir saint) après avoir prétendument guéri un garçon brésilien, Mattheus Vianna, d’une grave malformation congénitale qui rendait difficile l’alimentation.

Acutis a créé un site Web pour cataloguer les miracles et géré des sites Web pour des organisations catholiques locales en Italie avant sa mort d’une leucémie en 2006. Il avait 15 ans.

« Carlo était la réponse légère au côté obscur du Web », a déclaré sa mère Antonia Acutis. Le New York Times en 2020 après avoir été béatifié et mis sur le chemin de la sainteté dans l’Église catholique.

Mme Acutis a déclaré qu’à l’âge de sept ans, il avait commencé à assister à la messe quotidienne. La vie de son fils, dit-elle, « peut être utilisée pour montrer comment Internet peut être utilisé à bon escient, pour diffuser de bonnes choses ».

Après la mort d’Acutis, le diocèse d’Assise a demandé au Vatican sa sainteté. Ils ont examiné ses courriels et son historique de recherche informatique et interrogé des témoins en attendant des miracles pour soutenir sa cause.

Carlo a été béatifié, l’étape avant la sainteté, lors d’une cérémonie en 2020 dans la basilique Saint-François d’Assise ( Alamy )

En février de la même année, le pape François a attribué à Acutis la guérison miraculeuse d’un garçon brésilien atteint d’une malformation du pancréas après que l’enfant aurait touché l’une des chemises de Carlo.

Selon un rapport de 2017 du National Catholic Register, seuls 120 des plus de 10 000 saints reconnus par l’Église catholique romaine sont morts alors qu’ils étaient enfants ou adolescents.

Le Vatican n’a pas encore annoncé de date pour la cérémonie officielle de canonisation.

Avant Acutis, le dernier saint né en Angleterre était le cardinal John Henry Newman, décédé en 1890 à l’âge de 89 ans. Il a été canonisé par le pape François en 2019. Selon l’agence de presse catholique, le premier miracle attribué au cardinal Newman a été le guérison inexplicable d’un diacre souffrant d’une grave maladie de la colonne vertébrale.

La seconde concernait une Américaine enceinte qui s’est remise d’un diagnostic mettant sa vie en danger après avoir prié pour l’intercession de Newman, les médecins étant incapables d’expliquer son rétablissement soudain.