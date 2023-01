Un garçon namibien combat un crocodile géant pour sauver sa sœur ; Internet l’appelle un héros

Un garçon de 19 ans, Johannes Ndara, a été salué comme un héros pour avoir sauvé sa sœur de 9 ans, Regimiya Haikera, d’une attaque de crocodile. Ce n’était pas une tâche facile pour le jeune garçon, car les côtes, l’intérieur de la cuisse et le côté gauche du torse de sa sœur ont été brutalement blessés par le crocodile. Cette nouvelle a été rapportée de Kavango West Namibia dans la publication Daily Star.

Dans l’interview avec Daily Star, Johannes a décrit comment il a abordé le combat avec la bête féroce et a réussi à sauver sa sœur. “Nous sommes d’abord allés dans nos champs pour labourer”, a-t-il dit. Johannes a ajouté qu’ils avaient décidé de descendre à la rivière, située dans le jardin de leurs parents, pour chercher quelque chose à cuisiner. ont également décidé d’aller chercher de l’eau, ce qui les aiderait à cuire les légumes.

Ils ont commencé à marcher en aval pour remplir les seaux. C’est à ce moment particulier que Johannes s’est rendu compte que sa sœur était restée en arrière et qu’elle criait. Horrifié, il se retourna et vit le spectacle le plus effrayant. Sa sœur a été attrapée par un crocodile géant.

Sans perdre une seconde, il a sauté dans la rivière et a tenu le crocodile avec ses mâchoires, appliquant chaque parcelle de sa force. Heureusement, il a pu la libérer des griffes de la mort. Après cet incident déchirant, ils sont retournés au bord de la rivière et ont pleuré en se tenant l’un l’autre.

Regimiya a été immédiatement transporté au centre de santé de Bunya, avant d’être transféré à l’hôpital intermédiaire de Rundu. Dans cet hôpital, elle est soignée pour ses blessures. Comme indiqué dans le rapport, elle est maintenant dans un état stable.

Cet incident déchirant a incité les autorités à émettre un avertissement sur les dangers des crocodiles. Ces bêtes ont tué environ 1 000 personnes chaque année dans le monde. Le garde en chef Richard Aingura a déclaré au média namibien New Era que les gens devraient faire attention aux crocodiles lorsqu’ils se tiennent au bord de la rivière.

