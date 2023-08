Un garçon musulman giflé par ses camarades de classe sur ordre de son professeur ne peut pas dormir : sa famille

L’élève musulman, qui a été giflé par ses camarades de classe sur ordre d’un professeur d’école à Muzaffarnagar, a été emmené hier à Meerut pour un examen médical après s’être plaint d’être dérangé et de ne pas pouvoir dormir la nuit dernière.

Les parents du garçon ont dit qu’il était rentré chez lui et qu’il était normal.

« Après s’être plaint d’être bouleversé et incapable de dormir toute la nuit dernière, le garçon a été amené à Meerut pour un examen. Le médecin a dit que le garçon était normal. Il a été dérangé par plusieurs personnes, dont des journalistes, qui lui ont posé des questions sur l’école publique de Neha. incident », a déclaré le père de l’élève de classe 2 à PTI.

Interrogé sur un compromis avec Tripta Tyagi, l’institutrice impliquée dans l’incident, le père a répondu qu’il n’y aurait aucun compromis avec elle.

Par ailleurs, les responsables du ministère de l’Éducation ont déclaré que le garçon serait admis dans une école primaire publique à condition que sa famille l’accepte.

Le département facilitera également le transfert d’autres élèves étudiant à l’école publique de Neha, dans le village de Khabbupur, où l’incident a eu lieu vendredi, ont-ils indiqué.

« Le père du garçon qui a été giflé ne veut pas que son fils poursuive ses études à l’école publique de Neha. Le responsable de l’éducation du quartier a parlé au garçon et il a exprimé sa volonté d’étudier à l’école primaire publique du village. Lundi, son inscription se fera à l’école publique, à condition que sa famille soit disposée à le faire », a déclaré Muzaffarnagar Basic Shiksha Adhikari (BSA) Shubham Shukla à PTI.

Interrogé sur l’inscription du garçon dans une école publique, son père a répondu que la famille n’avait pas pris de décision à ce sujet car le garçon était dérangé.

BSA Shukla a déclaré que l’école privée du village de Khabbupur ne sera pas fermée et que les activités d’enseignement normales se poursuivront.

« Il a été demandé à l’école de donner dans un mois ses éclaircissements au département concernant son affiliation. Elle compte trois enseignants et gère des classes de un à cinq », a indiqué le BSA.

L’école publique de Neha est affiliée au département d’éducation de base du gouvernement de l’Uttar Pradesh. Actuellement, 50 étudiants étudient à l’école.

Lorsqu’on lui a demandé si l’institutrice Tripta Tyagi continuerait à enseigner à l’école, M. Shukla a répondu que cela dépendait de l’action de la police à son encontre.

La BSA a également déclaré que le responsable de l’éducation du bloc se rendrait à l’école publique de Neha lundi et prendrait des dispositions pour les étudiants qui souhaitent y venir pour étudier.

« Il y a une école primaire publique dans le village. Les enfants qui souhaitent y aller y seront inscrits. Les étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études dans l’école privée peuvent le faire puisqu’ils paient déjà les frais de scolarité. Les formalités y compris les attestations de transfert (des enfants) sera complété par le département, afin que les parents ne soient confrontés à aucune charge supplémentaire », a indiqué la BSA.

Alors que l’indignation affluait de toutes parts, la police a arrêté samedi Tripta Tyagi, l’institutrice accusée d’avoir fait des commentaires communautaires et d’avoir ordonné à ses élèves de gifler un camarade de classe musulman pour ne pas avoir fait ses devoirs.

L’école a également reçu un avis du ministère de l’Éducation à ce sujet.

Elle a été incarcérée suite à la plainte de la famille du garçon en vertu des articles 323 (peine pour avoir volontairement blessé) et 504 (insulte intentionnelle dans l’intention de provoquer une rupture de l’ordre public) de l’IPC – deux infractions non identifiables. De telles infractions peuvent donner lieu à une libération sous caution, ne conduisent pas à une arrestation immédiate et nécessitent un mandat.

L’action est survenue un jour après qu’une vidéo montrait Tripta Tyagi demandant à ses élèves de gifler le garçon de classe 2 de l’école publique de Neha dans le village de Khubbapur et faisant également une remarque commune.

Tripta Tyagi a déclaré que la vidéo avait été falsifiée afin d’attiser les tensions. Elle a affirmé que la vidéo avait été tournée par un oncle du garçon.

Elle a dit que même si c’était une erreur de sa part de faire gifler un élève par ses camarades de classe, elle a été forcée de le faire car elle est handicapée et n’était pas capable de se lever et d’atteindre l’élève qui n’avait pas fait son devoir.

