Un garçon musulman de 6 ans tué par un propriétaire américain lors d’une attaque liée à la guerre à Gaza

Un propriétaire américain a été accusé de meurtre et de crimes de haine dimanche après avoir poignardé une femme musulmane et un garçon de six ans à des dizaines de reprises lors d’une attaque que la police a liée à la guerre entre Israël et le Hamas.

L’enfant, qui a été poignardé 26 fois, est décédé à l’hôpital, mais la femme de 32 ans, qui serait sa mère, devrait survivre à l’attaque « odieuse » de samedi, selon un communiqué du bureau du shérif du comté de Will à Illinois.

« Les détectives ont pu déterminer que les deux victimes de cette attaque brutale avaient été ciblées par le suspect en raison de leur appartenance musulmane et du conflit en cours au Moyen-Orient impliquant le Hamas et les Israéliens », indique le communiqué, qui situe le meurtre à environ 40 milles (40 miles). 64 kilomètres) à l’ouest de Chicago.

Le bureau du shérif n’a pas donné plus de détails ni la nationalité des victimes, mais le bureau de Chicago du Conseil sur les relations américano-islamiques (CAIR) a décrit l’enfant comme étant Palestinien-Américain.

Les autorités ont déclaré que la femme avait réussi à appeler le 911 alors qu’elle combattait le propriétaire, identifié par le bureau du shérif comme étant Joseph Czuba, 71 ans.

« Les policiers ont localisé deux victimes à l’intérieur de la résidence, dans une chambre. Les deux victimes présentaient de multiples coups de couteau à la poitrine, au torse et aux membres supérieurs », indique le communiqué du shérif.

Un couteau dentelé de style militaire avec une lame de sept pouces a été retiré de l’abdomen du garçon lors de l’autopsie, selon le communiqué.

Lorsque la police est arrivée, elle a trouvé Czuba assis par terre près de l’allée de la résidence avec une lacération au front. Il a été transporté à l’hôpital pour y être soigné avant d’être inculpé de meurtre, de tentative de meurtre et de deux chefs de crimes haineux.

« Il a frappé à la porte et a tenté de l’étouffer et a dit : ‘vous, les musulmans’ devez mourir », a déclaré aux journalistes Ahmed Rehab, chef du bureau du CAIR à Chicago, citant les SMS envoyés par la femme au père du garçon assassiné depuis son hôpital. lit.

L’attaque a été « notre pire cauchemar », a déclaré le CAIR dans un communiqué.

Israël a déclaré la guerre au Hamas dimanche dernier, un jour après que des vagues de combattants du Hamas ont franchi la frontière fortement fortifiée et abattu, poignardé et brûlé vif plus de 1 400 personnes, pour la plupart des civils.

Les bombardements incessants qui ont suivi ont rasé des quartiers et fait au moins 2 670 morts dans la bande de Gaza, en majorité des Palestiniens ordinaires.

