Un garçon musulman américain tué dans un crime de haine motivé par la guerre entre Israël et le Hamas

CHICAGO-

Un homme de 71 ans de l’Illinois a été inculpé dimanche de crime de haine, accusé d’avoir poignardé mortellement un jeune garçon et blessé grièvement une femme en raison de sa foi islamique et de la guerre entre Israël et le Hamas, ont indiqué les autorités.

Les policiers ont retrouvé la femme de 32 ans et le garçon de 6 ans samedi matin dans une maison située dans une zone non constituée en société du canton de Plainfield, au sud-ouest de Chicago, a indiqué le bureau du shérif du comté de Will dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

Le communiqué ajoute que le garçon a été déclaré mort à l’hôpital et que la femme avait plusieurs blessures par arme blanche et qu’elle devrait survivre. L’autopsie de l’enfant a montré qu’il avait également été poignardé à plusieurs reprises.

« Les détectives ont pu déterminer que les deux victimes de cette attaque brutale étaient ciblées par le suspect en raison de leur appartenance musulmane et du conflit en cours au Moyen-Orient impliquant le Hamas et les Israéliens », indique le communiqué du shérif.

Selon le bureau du shérif, la femme avait appelé le 911 pour signaler que son propriétaire l’avait attaquée avec un couteau, ajoutant qu’elle avait ensuite couru dans les toilettes et avait continué à le combattre.

Le garçon a été poignardé à plusieurs reprises avec un couteau, selon une autopsie, a indiqué le bureau du shérif. La femme avait plus d’une douzaine de coups de couteau et était restée hospitalisée dimanche et on s’attendait à ce qu’elle survive.

L’homme soupçonné de l’attaque a été retrouvé samedi à l’extérieur de la maison et « assis dehors, par terre, près de l’allée de la résidence », avec une coupure au front, ont indiqué les autorités.

Il était en garde à vue dimanche et attendait sa comparution devant le tribunal. Les autorités ont déclaré qu’il avait été inculpé de meurtre au premier degré, de tentative de meurtre au premier degré, de deux chefs de crimes haineux et de coups et blessures aggravés avec une arme mortelle.

Les autorités n’ont pas divulgué les noms des deux victimes.

Le bureau de Chicago du Conseil sur les relations américano-islamiques a tenu une conférence de presse plus tard dimanche avec un membre de la famille et a connu son identité. Les messages texte échangés entre les membres de la famille montraient que l’agresseur avait tenu des propos désobligeants à l’égard des musulmans.

L’organisation musulmane de défense des libertés civiles a qualifié ce crime de « notre pire cauchemar » et s’inscrit dans le cadre d’une augmentation inquiétante des appels et des courriels haineux depuis le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas.