Un garçon mort sorti des décombres du dernier coup russe contre l’Ukraine

Le missile était l’un des 16 missiles qui, selon les autorités ukrainiennes, ont traversé les défenses aériennes parmi les 76 missiles tirés vendredi lors de la dernière attaque russe visant les infrastructures énergétiques ukrainiennes, dans le cadre de la stratégie de Moscou visant à laisser les civils et les soldats ukrainiens dans l’obscurité et le froid cet hiver.

Le gouverneur Valentyn Reznichenko de la région de Dnipropetrovsk, où se trouve Kryvyi Rih, a écrit sur l’application de médias sociaux Telegram que “les sauveteurs ont récupéré le corps d’un garçon d’un an et demi sous les décombres d’une maison détruite par un Fusée russe. Au total, quatre personnes ont été tuées dans la frappe et 13 blessées, dont quatre enfants, ont indiqué les autorités.