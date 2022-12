Un garçon met un morceau de bois enflammé dans un réservoir d’eau vide, puis…

La science peut aider à améliorer la vie des gens. Cependant, c’est aussi un outil très puissant qui peut être dangereux dans certaines situations. Surtout quand cela tombe entre les mains de personnes qui ne font pas attention à leur approche de la gestion de certaines choses. Une vidéo récente, devenue virale sur Twitter, en témoigne.

Dans cette vidéo, un garçon tient un bois en feu dans ses mains. Il continue ensuite et met cette pièce dans un réservoir d’eau. Au moment où il a mis le bois, une explosion de haute intensité s’est produite, ce qui a effrayé ce garçon. Le garçon s’est effondré sur le sol tandis que la personne qui enregistrait la vidéo s’est mise à rire.

La vidéo était sous-titrée, “Il a presque tout fini”.

Les utilisateurs ont apporté des réponses hilarantes à la vidéo. L’un d’eux a partagé une photo et a écrit dans la légende : “Frère a dit : “Dracarys”. Pour ceux qui ne connaissent pas le mot Dracarys, il a été utilisé dans les séries Game of Thrones et House of the Dragon. C’est une commande astucieuse. les Targaryen utilisent quand ils veulent que leurs dragons crachent du feu.Ce mot convient parfaitement au tweet partagé ci-dessus.

Un autre est sorti avec une explication scientifique de la raison pour laquelle cet incident a dû se produire. Il a écrit qu’il s’agissait d’un réservoir d’eau vide et qu’il restait peu d’eau. Cela crée les conditions idéales pour le développement d’algues et de bactéries qui produisent du méthane. Les effets de serre causés par la libération de gaz méthane augmentent la température de l’air. Cela crée finalement des conditions favorables aux incendies de forêt.

C’était un réservoir d’eau vide où il restait un peu d’eau. Cela a créé des conditions idéales pour que les algues et les bactéries viennent produire du méthane. Maintenant, les enfants, que savons-nous du méthane ? – Consommateur de thym (@TheYitc) 14 décembre 2022

La vidéo a été partagée par @BornAKang le 13 décembre et a enregistré plus de 71 000 000 vues. Plus de 17 000 utilisateurs de médias sociaux ont retweeté la vidéo.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici