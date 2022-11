Un garçon malvoyant du Venezuela crée une version en braille de l’album d’autocollants de la Coupe du monde du Qatar

Un fan de football de 12 ans, qui est aveugle, a découvert un moyen de se joindre à l’engouement pour la collection d’autocollants de football de la Coupe du monde en y ajoutant du braille. La vidéo de sa création innovante a été partagée par la BBC. Dans la vidéo, le garçon du Venezuela, identifié comme étant Sebastián Filoramo, porte un t-shirt de football et tape sur une machine à écrire en braille. De la création des autocollants à leur collage dans son album, la vidéo donne un aperçu de la façon dont il a ensuite créé les autocollants de la Coupe du monde de football.

Parlant de l’idée, Sebastián Filoramo a révélé que c’était son père qui l’avait aidé. Il a dit : “Ils (ses parents) ont acheté le livre à mon petit frère et j’ai dit à mon père : ‘Je veux remplir l’album, je veux remplir l’album'”. La légende de la vidéo disait en outre: “Sebastian, qui est né avec une maladie des yeux qui l’a rendu aveugle, veut aider les gens comme lui à se sentir inclus. Ce qui doit changer, c’est la société parce que beaucoup de gens parlent d’inclusion mais ils ne sont pas inclusifs ».

Regardez la vidéo ci-dessous :

La vidéo a recueilli plus de 1,2 million de vues à ce jour. Les utilisateurs des médias sociaux étaient ravis en regardant cette vidéo et ont loué le garçon dans la section des commentaires. L’un des utilisateurs a écrit : « Le gamin est un génie, en plus du fait qu’il a un grand cœur ». Un autre utilisateur a écrit : « La dernière ligne qu’il a dite… c’est tout. Bravo gamin ». Un troisième utilisateur a écrit : « Vraiment !!! Cela m’a fait frissonner, quel bel enfant, que Dieu prenne soin de lui et le protège et lui donne beaucoup d’amour ». « Si un garçon de 12 ans a été capable de traduire l’album tout seul, c’est parce que c’était parfaitement faisable. Pourquoi n’ont-ils pas inclus l’option braille dans l’album original ? Super garçon et un excellent exemple de la facilité d’inclusion parfois », a écrit le quatrième utilisateur.

La Coupe du Monde de la FIFA 2022 devrait débuter au Qatar le dimanche 20 novembre 2022. Le même jour, le tournoi débutera par un match passionnant entre l’Équateur et le Qatar. Les matchs de la Coupe du Monde de la FIFA seront diffusés en direct sur les chaînes Viacom Network 18 Sports18 et Sports18 HD en Inde. Les matchs seront également diffusés en direct en ligne via l’application et le site Web Voot Select, ainsi que JioTV.

