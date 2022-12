Un garçon joue de la batterie faite de ferraille et de récipients vides. Internet est impressionné

Ils disent « là où il y a une volonté, il y a un chemin », et maintenant la vidéo d’un petit garçon jouant des tambours faits de récipients vides et de bâtons en est devenue un témoignage. Non seulement le clip a laissé Internet stupéfait, mais il a également prouvé que si quelqu’un veut vraiment réaliser quelque chose avec une forte détermination, il trouvera sûrement un moyen, peu importe le nombre de boules courbes que la vie lui lance. Dans un clip Instagram viral, on peut voir un petit garçon rapprocher les gens avec ses prouesses musicales exceptionnelles et un sourire contagieux à sa place. Bien que le garçon ne puisse pas se permettre d’acheter de vrais tambours et baguettes, cela ne l’a pas empêché de créer quelque chose hors de la boîte.

On peut le voir utiliser un instrument de musique ressemblant à une batterie, mais il est fait de bâtons de bois, de récipients vides et de matériaux de récupération. Le petit garçon avec beaucoup d’enthousiasme frappe les bâtons de bois sur les tambours fabriqués à partir de déchets, produisant ainsi un rythme assourdissant qui a impressionné Internet. En arrière-plan, on peut entendre les autres membres du village du garçon applaudir le petit batteur. Regardez la vidéo ici :

Le clip a attiré énormément d’attention sur l’application de partage de photos, incitant beaucoup à demander des détails sur le petit batteur. Un utilisateur qui semble désespéré d’offrir au garçon une batterie appropriée a demandé: «Quelqu’un me donne les informations sur ce gamin. Je veux lui acheter une batterie. C’est le talent ici. Un autre a loué la façon dont “il crée des instruments de musique pour faire sa propre musique”. Un autre a ajouté : “Ce qui manque à notre monde, ce sont les opportunités !” Un utilisateur a déclaré: “Bro vient de se détendre sans problèmes de premier monde.” Pendant ce temps, un autre s’est joint pour dire : “Venez montrer, vous n’avez jamais besoin de ce que les gens des pays privilégiés ont pour être heureux ou même faire le bonheur des autres.”

Le clip viral a amassé plus de trente lakh likes sur Instagram.

