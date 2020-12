Un garçon indien basé aux Émirats arabes unis (EAU) a créé un record du monde Guinness pour identifier le plus de queues d’avion en une minute, a annoncé jeudi un rapport de presse. Siddhant Gumber, 12 ans, originaire de Haryana et précédemment reconnu par le « Livre des records du monde de l’Inde », a atteint le record Guinness le mois dernier, selon le rapport de Gulf News.

Il a été reconnu dans le «Livre de l’Inde» pour être la plus jeune personne à identifier les 100 plus hauts bâtiments du monde avec leurs hauteurs et emplacements respectifs.

« Je suis un passionné de Lego depuis que je suis tout petit, et mon père et moi avons passé beaucoup de temps à créer une variété de modèles, de fusées, d’avions, de bâtiments et de véhicules. J’ai pu reconnaître beaucoup de queues d’avion. , et ma mère m’a aidé à les compiler dans des diapositives PowerPoint afin que je puisse les identifier », a déclaré Gumber à Gulf News.

Gumber peut désormais reconnaître facilement environ 300 queues d’avion.