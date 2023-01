Un garçon “heureux”, 13 ans, s’est noyé après avoir sauté d’une balançoire au-dessus d’un lac alors que des amis terrifiés tentaient de le sauver

Un garçon de 13 ans qui ne savait pas nager s’est noyé en sautant d’une balançoire au-dessus d’un lac lors de la canicule de l’été dernier, selon une enquête.

Les amis de Kyron Hibbert ont tenté de le sauver, mais l’adolescent a disparu sous l’eau du lac Stewartby, une ancienne carrière d’argile où la baignade est interdite.

Son corps a été récupéré du lac Stewartby dans le Bedfordshire tôt le lendemain matin, une enquête à Ampthill a été entendue aujourd’hui.

La coroner principale du Bedfordshire, Emma Whitting, a enregistré un verdict de mésaventure et a déclaré qu’elle envisageait de faire un “rapport de prévention de décès futurs”.

Elle a déclaré: “Je pense qu’il faudrait accorder plus d’attention à la manière dont nous pourrions prévenir la mort d’enfants.”

Elle a dit qu’elle craignait qu’il n’y ait des risques continus qui pourraient causer un décès similaire à l’avenir, ajoutant: “Je crains que rien ne soit fait à Stewartby Lake pour réduire le risque de noyade d’enfants.”

Le coroner a ajouté qu’il y avait un risque accru en raison des étés toujours plus chauds causés par le changement climatique.

Kyron, de Stewartby, était avec six amis lorsqu’il a fait un tour de corde vers sept quarts dans la soirée du vendredi 29 juillet de l’année dernière.

Il a dit être assis avec sa petite amie pendant que d’autres amis se balançaient sur la corde et sautaient dans l’eau.

Ils avaient fini si loin qu’ils ne pouvaient pas toucher le fond.

Une fille a déclaré : « Personne ne l’a forcé à entrer. Il a enlevé ses chaussures et ses chaussettes et s’est balancé une fois. Il enleva sa chemise et baissa son pantalon. Nous étions tous en train de rire.”

Un autre a déclaré, également dans une déclaration qui a été lue par le coroner, « Je l’ai poussé et il a continué à se balancer. Il a lâché prise à environ sept pieds de la terre.

« Il est revenu de sous l’eau. Il avait l’air de lutter. Il agita sa main droite en l’air. Il a crié notre pendant deux secondes et a ensuite été complètement submergé sous l’eau.

Deux des amis qui se trouvaient dans l’eau – un garçon et une fille – ont essayé de l’attraper. Le garçon qui avait poussé la corde est également entré dans l’eau, mais a échoué.

Une des filles et un passant ont appelé les secours. Le corps de Kyron a été retrouvé à 2 heures du matin le lendemain matin dans 12,16 mètres d’eau.

Un rapport de police a noté que, comme le bas du survêtement de Kryon était descendu jusqu’à ses chevilles, ses mouvements dans le lac auraient été restreints et il aurait été empêché de marcher sur l’eau.

La cause du décès était la noyade.

Sa mère, Kemish Hibbert, a déclaré qu’il était un “jeune homme heureux, effronté, drôle et intelligent”.

Elle a dit qu’il ne savait pas nager et elle a précisé qu’il ne devait pas aller dans le lac.

Anna Charles, la garde forestière en chef de la forêt de Marston Vale Trust, a déclaré que la baignade dans l’ancienne carrière d’argile sur le site de 210 acres était interdite.

Elle a déclaré: « Toute personne qui se trouve dans l’eau est priée de partir immédiatement. S’ils ne le font pas, la police est appelée.

Mme Charles a déclaré que les rangers qui travaillaient sur les sites de Marston Vale n’étaient pas au courant de la corde de la balançoire, qui a été retirée après la mort de Kyron. Elle a déclaré: “Nous supprimerions normalement les balançoires en corde si nous les voyons.”

Il n’y a pas eu de contrôle supplémentaire des nageurs par les gardes forestiers pendant la saison chaude, a-t-elle déclaré.

Le coroner a dit à la mère et au beau-père de Kyron: “Je suis désolé pour les circonstances tragiques et transmets mes condoléances.”