Un garçon « héros » reconnu pour avoir sauvé sa famille dans l’incendie d’une maison à Moncton

Un enfant de huit ans reconnu après avoir sauvé sa famille d’un incendie

Félix, huit ans, jouait dehors lorsqu’il a vu de la fumée noire s’échapper de son porche et il est allé alerter sa famille. Maintenant, il est reconnu par la ville de Moncton et le service d’incendie de Moncton et est qualifié de « héros ».