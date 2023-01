Un garçon handicapé perd les soins du NHS pendant la nuit parce que ses parents n’ont pas les moyens de se chauffer

Les parents d’un garçon de 11 ans gravement handicapé, qui a besoin de soins médicaux constants 24 heures sur 24 à domicile, ont été informés que le NHS ne peut pas lui garantir un soutien infirmier de nuit car ils ne peuvent pas chauffer correctement leur maison. Leah et Troy Van Keogh ont été informés par leur conseil de santé local qu’à moins qu’ils ne chauffent et n’éclairent suffisamment leur maison pour assurer un “environnement de travail approprié”, ses infirmières n’étaient pas tenues de fournir un forfait de soins à domicile sept nuits sur sept pour leur fils. , Marly. Les Van Keogh ont déclaré qu’ils ne pouvaient plus se permettre de chauffer leur maison. Le doublement de leurs factures d’énergie au cours de l’année écoulée signifiait qu’il était devenu prohibitif de le faire 24 heures sur 24 et de faire fonctionner la vaste gamme d’équipements médicaux électriques nécessaires pour maintenir Marley en vie. Marley souffre de paralysie cérébrale sévère, d’épilepsie sévère et d’une série d’autres problèmes résultant d’une blessure traumatique à la naissance. Il a besoin de soins 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et utilise une gamme d’équipements médicaux électriques, notamment un ventilateur, un treuil, des pompes d’alimentation, un moniteur d’oxygène et de fréquence cardiaque, une baignoire électrique et une table à langer. Leah Van Keogh a déclaré qu’une infirmière d’agence embauchée par le fournisseur de soins de santé de son fils, Aneurin Bevan University Health Board, dans le sud du Pays de Galles, a récemment cessé d’assurer les quarts de nuit à leur domicile parce que la température dans la maison était inférieure à 16 ° C. La famille avait dû fournir elle-même les soins 24 heures sur 24. “Une des infirmières de l’agence a abandonné le forfait de nuit à moins que nous [would] monter le chauffage. Je ne les blâme pas. Si j’étais infirmière, j’exigerais d’être à l’aise au travail. Mais nous ne pouvons pas nous permettre de laisser le chauffage allumé toute la nuit », a déclaré Leah Van Keogh. Le couple, qui dépend des prestations d’invalidité, du soutien du revenu et de l’allocation de soignant, a déclaré que la facture d’électricité trimestrielle la plus récente de leur domicile à Penybryn, Caerphilly, avait doublé pour atteindre 409 £ au cours de l’année écoulée, et que la facture de gaz avait également augmenté. Leur sort met en évidence celui des personnes handicapées et des problèmes de santé qui ne peuvent pas se permettre de chauffer correctement leur maison ou d’entretenir l’équipement médical essentiel. Les militants ont appelé à un tarif social spécial pour plafonner les factures d’énergie des personnes, comme les Van Keogh, dont les besoins en matière de santé impliquent une consommation d’énergie élevée. Selon certaines recherches, 41 % des personnes handicapées n’ont pas les moyens de chauffer leur maison, contre 23 % de la population non handicapée. Les chiffres ont montré comment les ménages avec une personne handicapée étaient exposés de manière disproportionnée à la crise du coût de la vie. Le groupe de réflexion de la Resolution Foundation a déclaré que 48% des adultes handicapés avaient dû réduire leur consommation d’énergie cet hiver, contre un tiers des personnes non handicapées. Il a déclaré que l’ampleur de la précarité à laquelle sont confrontées les personnes handicapées devrait se refléter dans une aide gouvernementale supplémentaire avec une aide au coût de la vie. Louise Rubin, responsable de la politique de l’association caritative pour l’égalité des personnes handicapées Scope, a déclaré: «Les factures d’énergie astronomiques mettent en danger de nombreuses familles avec des enfants handicapés. Notre ligne d’assistance a été inondée d’appels de personnes handicapées dont les factures ont doublé, voire quadruplé en un an. Le gouvernement doit introduire de toute urgence un tarif social de l’énergie pour les personnes handicapées qui n’ont d’autre choix que d’utiliser plus d’énergie. Les Van Keogh ont déclaré que l’annulation des quarts de travail infirmiers en raison du froid avait exacerbé les problèmes de dotation existants avec le programme de soins de Marley. À l’approche de Noël, 44 des 84 heures des quarts de travail de soins infirmiers prévus de Marley ont été annulées en raison de pénuries d’infirmières. Pendant la période des vacances, entre 20 heures et 30 heures par semaine ont été supprimées. Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Archie Bland et Nimo Omer vous guident à travers les meilleures histoires et ce qu’elles signifient, gratuitement tous les matins de la semaine

La perturbation et la pression exercée sur la famille épuisée sont effectivement prises en charge par le secteur des soins palliatifs bénévoles, lui-même sous pression financière. Les Van Keogh doivent déménager temporairement dans des soins de relève à proximité Tŷ Hafan hospice, où Marley est un patient depuis qu’il est petit garçon.

Maria Timon Samra, directrice générale de l’hospice pour enfants Tŷ Hafan, a déclaré: «Nous cherchons à accueillir Marley et sa famille pour un séjour de crise dans notre hospice dès que possible. Malheureusement, les Van Keogh ne sont qu’une des nombreuses familles avec lesquelles nous travaillons et qui sont confrontées à des situations extrêmement difficiles en raison de la crise du coût de la vie.

Toby Porter, directeur général d’Hospice UK, a déclaré : « L’histoire de Marley est déchirante. Les hospices ont mis en garde toute l’année contre l’impact dévastateur que des coûts énergétiques plus élevés auraient sur de nombreux enfants et adultes recevant des soins palliatifs. Il n’y a pas d’exemple plus poignant que celui d’un enfant qui doit être soigné dans un hospice parce qu’il [the] les parents ont du mal à se chauffer [their] domicile.”

Un porte-parole du conseil de santé de l’université Aneurin Bevan a déclaré: «Nous avons un devoir de diligence envers les patients, les familles et nos employés qui travaillent au domicile des patients, ce qui inclut des conditions de travail acceptables pour le personnel.

«Nous avons aidé les familles à accéder à des paiements supplémentaires pour le chauffage là où elles sont éligibles, et avons des liens étroits avec les autorités locales et d’autres agences au sein de notre conseil de santé pour soutenir les familles en cette période difficile.

«Il y a des pénuries de personnel généralisées dans tous les services du NHS, y compris les soins infirmiers communautaires pour enfants. Notre objectif est de répondre à 100 % des quarts de travail que nous fournissons, mais, comme cela n’est pas toujours possible, nous répartissons le personnel entre les programmes de soins pour combler les lacunes, le cas échéant. »