Un garçon est séparé de sa famille dans le métro, puis cet étranger est intervenu

Les médias sociaux continuent de nous servir des vidéos réconfortantes. Une telle vidéo montrant un petit garçon perdu dans le métro a fait surface sur Internet. La vidéo d’un garçon sanglotant de façon incontrôlable après avoir été séparé de ses parents devient virale. Lorsqu’un inconnu se présente pour aider, il s’effondre sur le sol, comme on le voit dans le clip vidéo viral. Le co-passager tente de le calmer. Le garçon est soulagé après avoir réussi à appeler ses parents.

La légende de la vidéo disait : « Ce jeune garçon a perdu ses parents dans le métro mais ce gentil inconnu est intervenu pour le calmer et lui offrir son aide. Boy a pu entrer en contact avec son père et l’a retrouvé quelques minutes plus tard.

L’un des utilisateurs a déclaré : « Imaginez une époque où les téléphones portables n’existaient pas. Nous oublions souvent à quel point nous sommes chanceux de vivre à une époque où nous pouvons contacter n’importe qui de n’importe où dans le monde en composant un numéro.” Alors qu’un autre a écrit: “Pauvre enfant. C’est un sentiment tellement effrayant. Tellement gentil que quelqu’un l’ait aidé. “

La vidéo a été publiée par le compte officiel de Goodnews Moment, qui est très populaire pour diffuser du contenu réconfortant. Bien que la vidéo ait été supprimée de son flux plus tard.

Avant cela, une autre vidéo a gagné un million de cœurs en montrant un fier parent souriant d’une oreille à l’autre tout en déposant leur fille à l’université. La légende de la vidéo disait: “Les parents deviennent émotifs en déposant leur fille à l’université”.

« C’était mon premier jour alors nous explorions le campus et soudain j’ai remarqué que les larmes coulaient des yeux de mon père. Il était tellement submergé de bonheur et était à un autre niveau d’émotions…

“Mais ces larmes m’ont dit que tous les sacrifices que j’ai faits, tout le travail acharné que j’ai fait, tout ce que j’ai fait pour réaliser ce rêve en valait la peine à la fin”, lit-on dans la légende de la vidéo.

La vidéo a reçu plus d’un million de vues et les gens ont rempli la section des commentaires avec amour et soutien.

