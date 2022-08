Un garçon d’un an se noie après être tombé la tête la première dans un seau alors que ses frères se battaient pour le sauver pendant que sa mère était au marché

Un bébé garçon s’est noyé après être tombé dans un seau la tête la première alors que sa mère était au marché, selon la police.

Ryan Gabriel Moreira Vieira, qui n’avait que 15 mois, a été laissé à la maison avec ses deux frères au Salvador, au Brésil, lorsqu’il a trébuché, selon les autorités.

Le petit Ryan, un an, est décédé après être tombé dans un seau d’eau Crédit : Flash d’information

Il est entendu que le tot est tombé la tête la première dans un seau rempli d’eau alors que ses frères et sœurs se battaient pour le sauver lorsqu’ils ont réalisé qu’il avait des ennuis.

Ses frères se sont précipités pour trouver un voisin pour les aider, mais le jeune est mort tragiquement.

On ne sait pas pourquoi le seau avait été laissé près du jeune, et on ne sait pas s’il avait été utilisé pour le nettoyage ou pour qu’il joue avec.

La police enquête sur l’incident et devrait interroger la mère du petit Ryan dans les prochains jours.

Cela survient après qu’une fillette d’un an s’est noyée dans un seau d’eau à Maranhao en avril.

La petite était avec son père et deux autres personnes lorsqu’elle a disparu de la pièce, ont déclaré les flics.

Elle a ensuite été retrouvée morte dans un seau d’eau.

Le même mois, un autre enfant d’un an s’est noyé dans un seau d’eau dans le Mato Grosso.

Il a été secouru et transporté d’urgence à l’hôpital, mais il est malheureusement décédé plus tard.

Selon les flics, les parents du garçon étaient en train de déjeuner lorsqu’ils ont remarqué que le jardin, où il jouait, était devenu silencieux.

Ils ont couru dehors et ont réalisé que l’enfant s’était noyé.