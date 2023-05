Un garçon du Michigan utilise une fronde pour empêcher sa sœur d’être enlevée dans son jardin, selon la police

ALPENA, Michigan (AP) – Une fille du Michigan a pu échapper à une tentative d’enlèvement lorsque son frère a utilisé une fronde pour frapper l’agresseur potentiel, ont déclaré les autorités cette semaine.

Mlive.com rapporte que la police de l’État du Michigan a arrêté mercredi l’agresseur accusé dans la ville d’Alpena.

Le nom du jeune de 17 ans n’a pas été divulgué bien qu’il ait été inculpé en tant qu’adulte d’un chef de tentative d’enlèvement / d’incitation à l’enfance, d’un chef de tentative d’agression pour infliger des lésions corporelles graves à moins de meurtre et d’un chef d’agression et coups et blessures. .

La police de l’État du Michigan a déclaré dans un communiqué de presse que la fillette de 8 ans se trouvait dans son jardin lorsque l’agresseur présumé est sorti des bois, l’a attrapée et lui a couvert la bouche. Les autorités ont déclaré que le frère de la jeune fille, 13 ans, avait frappé l’agresseur présumé à la tête et à la poitrine à l’aide d’une fronde.

La police a ensuite arrêté le jeune de 17 ans sur la base de la description du suspect par un autre membre de la famille. Les autorités ont également déclaré que l’adolescent avait des blessures visibles causées par la fronde.

The Associated Press