Un garçon du Michigan décède quelques jours après avoir reçu le vaccin Pfizer COVID-19

DETROIT – Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis enquêtent sur le cas d’un garçon de 13 ans du comté de Saginaw décédé dans son sommeil trois jours après avoir reçu sa deuxième dose d’un vaccin COVID-19 à la mi-juin.

Le département de la santé du comté a confirmé l’enquête, déclarant à Free Press que le bureau du médecin légiste avait procédé à une autopsie et que le décès avait été signalé au département de la santé de l’État ainsi qu’au CDC.

« L’enquête pour savoir s’il existe une corrélation entre sa mort et la vaccination est désormais au niveau fédéral avec les CDC », a déclaré une déclaration conjointe publiée par la directrice médicale du département de la santé du comté de Saginaw, le Dr Delicia Pruitt et la responsable de la santé Christina Harrington.

« En attendant, le département de la santé continue d’encourager les familles à parler avec leurs médecins pour peser leurs propres risques et avantages de la vaccination. »

Le garçon, Jacob Clynick, vivait à Zilwaukee et venait de terminer sa huitième année lorsqu’il a reçu sa deuxième dose du vaccin Pfizer le 13 juin dans un magasin Walgreens, a déclaré Tammy Burages, sa tante.

Jacob était en bonne santé, a-t-elle dit, et n’avait aucun problème médical sous-jacent connu. Il avait hâte de commencer les cours à l’automne en tant qu’étudiant de première année à l’école secondaire Carrollton.

Il s’est plaint de symptômes post-vaccinaux courants, a-t-elle déclaré, au cours des deux jours entre sa vaccination et sa mort, notamment de la fatigue et de la fièvre.

Dans la nuit du 15 juin, il avait aussi un peu mal au ventre, mais ce n’était pas assez grave pour causer de sérieuses inquiétudes, a déclaré Burages.

Jacob s’est endormi cette nuit-là et ne s’est jamais réveillé.

« Il est décédé au milieu de la nuit à la maison », a-t-elle déclaré.

Beaucoup d’inconnues dans la mort de l’adolescent

La famille a appris que les résultats préliminaires de l’autopsie suggèrent que le cœur de Jacob s’est agrandi à sa mort et qu’il y avait du liquide autour de son cœur, a déclaré Burages.

Le Michigan Institute of Forensic Science and Medicine, qui est le médecin légiste sous contrat du comté de Saginaw, ne confirmerait pas ces conclusions préliminaires à la presse libre.

« Nous pouvons vérifier que nous gérons l’enquête, et c’est l’étendue de ce que je peux partager », a déclaré Randy Pfau, directeur des opérations de l’institut. Les médecins de l’institut communiquent avec le CDC sur cette affaire, a-t-il déclaré.

« C’est toujours une enquête en cours », a-t-il déclaré, qui pourrait prendre trois à cinq mois. « Je sais que les médecins travaillent sur ce cas en priorité. »

Aucune cause de décès ne figurait sur le certificat de décès de Jacob, a déclaré Becky Naessens, directrice des funérailles de Deisler Funeral Home, car il n’y en a pas encore.

« Selon le comté et les laboratoires utilisés par les médecins légistes, cela peut prendre des semaines ou des mois, très honnêtement », a-t-elle déclaré, avant que plus d’informations ne soient connues.

Les funérailles de Jacob ont eu lieu le 26 juin – trois jours seulement après qu’un comité consultatif du CDC a reconnu « une association probable » entre les vaccins contre les coronavirus Pfizer et Moderna et un risque de problèmes cardiaques chez les adolescents et les jeunes adultes.

Bien qu’on ne sache toujours pas ce qui a causé la mort de Jacob, sa tante espère que les enquêteurs fédéraux trouveront au moins quelques indices de son enquête d’autopsie.

« C’est l’une de ces choses dont je soupçonne qu’ils ne pourront jamais vraiment dire : ‘Oh, c’était tiré’ ou ‘Ce n’était pas tiré' », a déclaré Burages.

« Il doit y avoir quelque chose qui rend certains enfants plus susceptibles d’avoir une réaction cardiaque grave, et je pense que Jacob était l’un de ces enfants. Donc, quelle que soit cette chose grave, quel que soit le problème de santé sous-jacent, c’est peut-être quelque chose que l’autopsie dira nous.

« Bien sûr, cela va prendre des mois et beaucoup d’autres enfants se feront vacciner avant, donc ce serait bien de le savoir maintenant. »

Une association myocardite possible rare

Le comité consultatif du CDC sur les pratiques de vaccination a constaté que parmi les adolescents et les jeunes adultes qui ont reçu les vaccins Pfizer ou Moderna, il semble y avoir une association avec de rares cas de myocardite et de péricardite.

La myocardite est une inflammation du muscle cardiaque qui peut affecter le rythme cardiaque et sa capacité à pomper. La péricardite est une inflammation du sac ou du péricarde autour du cœur.

Les complications ont été signalées à un taux de 12,6 par million chez les personnes âgées de 12 à 39 ans dans les 21 jours suivant une deuxième dose du vaccin. Les problèmes étaient plus susceptibles d’apparaître dans les cinq premiers jours après la vaccination, selon une analyse Vaccine Safety Datalink. Certains cas ont également été signalés après la première dose de vaccin.

Les complications cardiaques sont plus susceptibles de survenir chez les garçons et les jeunes hommes, selon l’analyse, et les symptômes les plus courants sont des douleurs thoraciques, un essoufflement et la sensation d’avoir un rythme cardiaque rapide, un cœur battant ou battant.

En date de lundi, 780 cas de myocardite et de péricardite ont été signalés au Système de notification des effets indésirables des vaccins chez les personnes âgées de 30 ans et moins qui avaient reçu un vaccin COVID-19.

Géré conjointement par le CDC et la Food and Drug Administration des États-Unis, le VAERS permet à quiconque – un patient, un médecin ou une infirmière, un ami ou un parent – ​​de signaler tout type de problème médical post-vaccin, d’un bras douloureux à la mort subite. Les rapports ne sont pas étayés ni prouvés être liés aux vaccins, mais ils sont surveillés et étudiés alors que les responsables de la santé surveillent tout ce qui pourrait signaler un problème de sécurité.

Sur ces 780 rapports, le CDC et la FDA ont confirmé 518 rapports de myocardite ou de péricardite et enquêtent sur ces cas pour en savoir plus. Les résultats ont conduit la Food & Drug Administration des États-Unis à ajouter un avertissement aux fiches d’information sur les vaccins Pfizer et Moderna COVID-19.

Pourtant, le comité du CDC évaluant les inquiétudes concernant les problèmes cardiaques après la vaccination a convenu que le risque de maladie grave au COVID-19 et d’hospitalisation chez les adolescents et les jeunes adultes non vaccinés était plus élevé dans chaque groupe d’âge que le risque de myocardite ou de péricardite après un vaccin.

« Actuellement, les avantages l’emportent toujours clairement sur les risques des vaccinations COVID chez les adolescents et les jeunes adultes », a déclaré le Dr Sara Oliver, responsable du groupe de travail ACIP sur les vaccins COVID-19 lors de l’audience du 23 juin.

C’est un sentiment partagé par l’American Academy of Pediatrics, qui a publié une déclaration conjointe après l’audience qui a été cosignée par plus d’une douzaine d’autres organisations, dont l’American Academy of Family Physicians, l’American Heart Association, l’American Medical Association et le ministère américain de la Santé et des Services sociaux. Il disait, en partie :

« Les faits sont clairs : il s’agit d’un effet secondaire extrêmement rare, et seul un nombre extrêmement restreint de personnes en souffrira après la vaccination. Il est important de noter que pour les jeunes qui le font, la plupart des cas sont bénins et les individus se rétablissent souvent seuls ou avec un traitement minimal. De plus, nous savons que la myocardite et la péricardite sont beaucoup plus fréquentes si vous contractez le COVID-19, et les risques pour le cœur d’une infection au COVID-19 peuvent être plus graves. »

C’est quelque chose que le Dr Rakesh Singh a vu dans sa pratique. Il est le directeur médical du programme d’insuffisance cardiaque et de transplantation pédiatrique à NYU Langone Health et a dirigé les soins de l’hôpital aux enfants atteints de cas aigus de coronavirus.

« Environ 15 à 20 % des patients atteints de COVID aigu présentent également des signes d’inflammation cardiaque », a déclaré Singh au Dr Marc Siegel, animateur de l’émission Doctor Radio de SiriusXM, « Doctor Radio Reports ».

« Après avoir vu cette maladie progresser au cours des 15 derniers mois, je pense que la myocardite due au virus COVID est ce qui m’inquiète le plus que ce que je vois après la vaccination. »

Comment le CDC enquête sur les rapports sur les vaccins

Le CDC n’a pas reconnu d’enquête sur la mort de Jacob, mais a déclaré à Free Press que « tous les événements indésirables graves sont examinés par les médecins du CDC et de la FDA ».

Les rapports peuvent être classés comme sérieux ou non sérieux, a déclaré Martha Sharan, qui travaille dans les affaires publiques pour le groupe de travail sur les vaccins du CDC, COVID Response, dans un e-mail à un journaliste de Free Press.

« Le code de la réglementation fédérale définit » grave « comme: décès, maladie mortelle, hospitalisation ou prolongation d’hospitalisation, invalidité permanente, anomalies congénitales ou malformations congénitales », a-t-elle déclaré. « Si l’une de ces conditions est vérifiée, le rapport est classé comme un événement indésirable grave.

« Pour les rapports classés comme graves, le CDC effectue un suivi pour obtenir des dossiers médicaux : dossiers hospitaliers, dossiers cliniques, certificats de décès et rapports d’autopsie pour mieux comprendre l’événement indésirable. »

Le CDC examine les dossiers, a-t-elle déclaré, et confirme la cause certifiée du décès et « ensuite une analyse plus approfondie pour voir s’il se passe quelque chose d’inhabituel ou d’inattendu ».

Les experts médicaux avertissent que lors de l’analyse des données sur la sécurité des vaccins, les rapports individuels de décès doivent être pris en compte dans le contexte de plusieurs facteurs, notamment le taux de mortalité global parmi les personnes qui ont reçu les vaccins par rapport au taux de mortalité global de la population non vaccinée.

Chaque fois qu’un programme de vaccination de masse est déployé à une échelle telle que celle-ci, certaines personnes mourront ou subiront quelque chose de grave après avoir reçu une dose d’un vaccin simplement par hasard.

Alors que la famille de Jacob continue de pleurer sa mort, Burages a déclaré qu’elle espère qu’un jour, ils auront des réponses qui pourraient aider d’autres familles.

« S’il y a des facteurs qui peuvent rendre plus risqué pour certains enfants (de se faire vacciner), j’espère que les responsables de la santé pourront comprendre ce que c’est », a-t-elle déclaré, se souvenant de Jacob comme d’un garçon gentil qui a résisté aux intimidateurs et aimait y aller. camper avec son père.

« Les autres enfants de l’école l’admiraient et l’ont voté » le plus susceptible de devenir président des États-Unis » cette dernière année scolaire « , a-t-elle déclaré. « Il aimait raconter des blagues ringardes à son père et en avait toujours beaucoup à distribuer. Il trouvait le côté amusant de chaque situation et le monde serait un peu moins amusant sans lui. »

Suivez Kristen Shamus sur Twitter @kristenshamus.