Un garçon du Maryland mordu par un requin aux Bahamas alors qu’une vidéo capture quelques instants après l’attaque

Des images troublantes ont capturé les instants après qu’un garçon de 10 ans a été mordu après être tombé dans un requin à l’Atlantis Bahamas Resort.

Actualités NBC/YouTube

De nouvelles images effrayantes montrent les moments chaotiques après qu’un requin a mordu un garçon de 10 ans dans un aquarium à requins des Bahamas – avec le prédateur encerclant sa victime alors que son sang remplissait la piscine.

Le garçon avait été conduit dans le réservoir par le personnel dans le cadre de l’excursion « Marcher avec les requins » à l’Atlantis Bahamas Resort, qui promet 30 minutes de plaisir aux enfants âgés de 10 ans et plus avec des requins nourrices et des récifs pour 110 $.

Ce qui était promis comme une expérience unique est rapidement devenu violent lorsqu’un des requins s’est précipité entre les jambes du garçon, le forçant à enjamber le poisson géant, qui s’est ensuite retourné et a enfoncé ses dents dans son mollet droit, vidéo. obtenu par les émissions TMZ.

L’enfant de 10 ans a tiré frénétiquement directement vers la surface du réservoir et a été aidé à se mettre en sécurité sur la terre ferme par son père, qui a courageusement plongé dans la piscine infestée de requins pour pousser son fils en sécurité.

Les requins ont continué à passer devant le jeune qui saignait abondamment alors qu’il lançait désespérément sa jambe blessée vers la surface.

Le sang du garçon a été vu remplir l’eau avant qu’il ne soit mis en sécurité par son père. Actualités NBC/YouTube

“Il y a un petit enfant là-dedans!” » dit un invité incrédule.

Une autre vidéo tournée par des spectateurs de l’Atlantis Bahamas Resort a capturé la folie qui a suivi une fois qu’ils ont réalisé la gravité de la situation.

“Est-ce que ça vient de le mordre?” On peut entendre la mère du garçon demander avant de crier : « Oh mon Dieu, c’est mon fils ! Appeler le 911!”

Le garçon a pleuré de douleur à la seconde où il a brisé la surface de l’eau, tandis que sa mère et les autres enfants hurlaient d’horreur.

À plusieurs reprises, les nageoires des requins balayèrent la surface, à travers l’essaim de sang que le garçon avait laissé derrière lui.

Les parents du garçon l’ont sorti de l’eau et l’ont transporté d’urgence dans un hôpital voisin, où il s’est avéré dans un état stable.

Quelques instants seulement avant l’incident terrifiant, le garçon marchait près du réservoir à requins avec un chaperon dans le cadre de l’expérience de rencontre avec les requins sur place proposée par le complexe, ont déclaré des témoins à TMZ.

Le garçon du Maryland, âgé de 10 ans, a été mordu à la jambe par un requin alors qu’il participait à une rencontre avec la faune aux Bahamas. Actualités NBC/YouTube

L’enfant de 10 ans n’était que l’un des nombreux passagers du réservoir qui portaient un grand casque blanc, un lourd réservoir d’oxygène et des palmes pour regarder les requins faire le tour du réservoir, mais les prédateurs semblaient se concentrer sur la plus petite seconde avant d’attaquer.

L’étendue de ses blessures et la raison pour laquelle les requins ont ciblé le garçon ne sont pas claires.

Atlantis Bahamas Resort et les organisateurs de l’excursion, Blue Adventures, ont rapidement fermé les réservoirs à la suite de l’attaque.

Le complexe hôtelier, où les tarifs des chambres commencent à environ 250 dollars par nuit, propose une expérience d’une heure « Marcher avec les requins » pour les enfants de 10 ans et plus, décrite comme « facile et amusante ».

La page expédition requin aquarium n’est plus disponible sur le site du resort, mais une page touristique liée à Blue Adventures énumère l’aventure disponible pour les clients âgés de 10 ans et plus.

L’événement dure généralement 30 minutes et coûte 110 $.

Dans un communiqué, Blue Adventures, les organisateurs de l’événement, ont déclaré : « Nous avons ouvert une enquête interne approfondie et coopérons pleinement avec les autorités. »

“Des incidents comme celui-ci impliquant des interactions avec la vie marine, même avec les espèces de requins incluses dans cette expérience, sont rares et jamais acceptables.”

Cet accident terrifiant survient alors que l’ambassade américaine aux Bahamas a émis un avis sévère aux voyageurs déconseillant de se rendre dans cette nation insulaire après le meurtre de 18 touristes, dont certains ont eu lieu en plein jour.











