Il a passé plus de 9000 minutes ou 150 heures ou presque sept jours sur une seule route dans une forêt nationale du Karnataka pour attendre un aperçu de l’insaisissable panthère noire et la capturer dans son appareil photo. L’attente s’est terminée, et finalement, il a gagné! Sa persévérance et son dévouement envers la photographie animalière lui ont valu de bons dividendes.

Dhruv Patil, 18 ans, de Bijapur est passionné par la faune. Il a toujours voulu capturer une panthère noire dans son appareil photo. Il n’y a que 5-6 panthères noires en Inde et une seule réside au sanctuaire de la faune de Kabini près de Mysore.

Dhruv a fait plus de 25 visites à Kabini avec ses caméras, a passé plus de 9000 minutes sur une seule route appelée Kaimara en attendant un aperçu de la vraie vie Bhagheera des livres de la jungle de Rudyard Kipling.

Finalement, l’insaisissable panthère noire croisa son chemin et Dhruv le captura dans son appareil photo. Ravi, il a partagé son expérience exaltante avec les médias, la décrivant comme l’un des meilleurs jours de sa vie.

Il a adopté de nombreux animaux au zoo de Mysore et s’occupe également de nombreux oiseaux chez lui.

Dhruv est le plus jeune fils du chef du Congrès du Karnataka et ancien ministre MB Patil.