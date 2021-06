Un garçon du Dakota du Sud meurt en sauvant sa sœur de la noyade à Big Sioux River

SIOUX FALLS, SD – Une famille pleure la perte d’un héros après la mort d’un garçon de 10 ans en sauvant sa sœur de la Big Sioux River dans le Dakota du Sud.

Vers 19 heures samedi, le bureau du shérif du comté de Lincoln a annoncé sur les réseaux sociaux qu’une opération de sauvetage à grande échelle avait lieu près de Hudson. Plusieurs agences ont aidé le LCSO à rechercher dans la Big Sioux River un garçon de 10 ans porté disparu, a indiqué un article sur Facebook.

À 22h30, le LCSO a rapporté sur Facebook qu’une équipe de plongeurs avait récupéré le corps du garçon.

Ricky Lee Sneve a été identifié comme la victime par sa famille. Sa mère, Nicole Eufers, a déclaré qu’il était sur la rivière avec son père et ses frères et sœurs.

« Quelques frères et sœurs sont tombés à l’eau. Papa a sauté pour deux d’entre eux, et Ricky a sauté pour sauver sa sœur Chevelle », a déclaré Eufers au Sioux Falls Argus Leader, qui fait partie du réseau USA TODAY.

Sneve a réussi à repousser sa sœur sur le rivage, mais lorsque son père et ses frères et sœurs se sont retournés, il avait disparu, a déclaré Eufers.

« Il a sauvé la vie de ses sœurs », a déclaré Eufers.

Le père du garçon, Chad Sneve, était d’accord avec Eufers et a déclaré que son fils était le genre de garçon à faire n’importe quoi pour n’importe qui. Son fils était intelligent, dévoué et conservateur, a-t-il déclaré.

« Il était généreux, gentil et spécial à plus d’un titre que je ne peux commencer à expliquer », a déclaré Chad Sneve. « Il était tout pour moi et il a touché tous ceux qu’il a rencontrés. »

L’enfant de 10 ans a été décrit par sa mère comme étant sa meilleure amie. Il était l’aîné des quatre enfants d’Eufers et avait un total de cinq frères et sœurs. Eufers a dit qu’il aimait la pêche. Il aimait également « déchirer », un passe-temps qu’il avait choisi de son père Chad Sneve, et travailler sur son véhicule à quatre roues avec son beau-père Logan. D’autres fois, il aidait sa belle-mère Jaici à cuisiner et à nettoyer la maison, selon son mère.

« Il m’a appris à aimer et à apprécier la vie. Il n’a jamais manqué de m’étonner », a déclaré Eufers.

Le LCSO n’était pas disponible pour commenter l’incident.

Un GoFundMe a été mis en place pour aider la famille de Sneve à couvrir les dépenses liées à son décès.