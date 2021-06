Un garçon d’origine indienne remporte le prestigieux prix Diana pour avoir aidé des étudiants de Delhi à suivre des cours en cas de pandémie

Un garçon indo-britannique a reçu le prestigieux Diana Award pour sa contribution au secteur social pendant le verrouillage du coronavirus. Ishan Kapur, un étudiant de 15 ans du Wellington College (Royaume-Uni) a été reconnu pour la plus haute distinction qu’un jeune puisse recevoir pour avoir créé et soutenu un changement positif. Le jeune garçon de Delhi travaille avec l’ashram Sri Ramakrishna et aide une école locale à obtenir des uniformes pour les filles marginalisées, rapporte l’ANI.

La pandémie de coronavirus a créé un changement de paradigme dans le domaine de la scolarisation et de l’éducation. Avec le manque d’accès aux services numériques à travers le pays, la fracture numérique en Inde a contraint des milliers d’élèves à abandonner l’école.

Au milieu de cette crise, Ishan a mené une campagne qui a permis de récolter avec succès une somme de 5000 euros (Rs 51.57.499) et de collecter près de 100 ordinateurs portables pour garantir que tous les enseignants et étudiants aient accès à l’éducation en ligne pendant le verrouillage. Simultanément, il a également veillé à ce que tous aient la connexion pour effectuer leur scolarité pendant le verrouillage national.

A la mémoire de Diana, princesse de Galles, le Diana Award est la récompense la plus prestigieuse qu’un jeune de 9 à 25 ans puisse recevoir pour son action sociale ou son travail humanitaire, précise le site officiel.

Il y a quelques jours, un « oncle » de Mumbai a aidé une fille de 11 ans de Jamshedpur à poursuivre ses rêves d’acheter un smartphone et de suivre des cours en ligne. Tulsi Kumari, qui vend des mangues au bord de la route, a été sous le choc lorsqu’une certaine Ameya Hete lui a acheté 12 mangues d’une valeur de Rs 120 000, en payant Rs 10 000 pour chaque mangue. L’argent a été transféré mercredi sur le compte de son père Srimal Kumar.

News18 Lokmat Digital avait rendu compte des luttes de Kumari contre la pauvreté. Après avoir appris son combat contre vents et marées, l’homme d’affaires de Mumbai nommé Ameya Hete lui a acheté une douzaine de mangues pour l’aider à acheter un smartphone et à poursuivre ses cours en ligne. Il a donné à Kumari un téléphone portable d’une valeur de Rs 13 000 et une recharge Internet tout au long de l’année garantissant ainsi qu’il n’y aurait pas d’interruption dans l’éducation de la fillette.

Alors que de nombreuses universités et collèges organisent des sessions d’apprentissage en ligne, les étudiants issus de familles défavorisées ou vivant dans des régions éloignées peuvent ne pas avoir accès à Telegram, iCloud ou, en fait, à Internet, même dans le meilleur des cas.

Du Bengale occidental au Maharashtra et à New Delhi, News18.com avait précédemment discuté avec des éducateurs, des enseignants et des experts sur la façon dont les avantages de l’apprentissage en ligne ne se sont pas répercutés jusqu’au bout.

