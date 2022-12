Un garçon d’origine indienne devient le plus jeune Singapourien à terminer le trek du camp de base de l’Everest

Om Madan Garg, un garçon de six ans d’origine indienne, est devenu le plus jeune Singapourien à avoir terminé le trek du camp de base de l’Everest. Le Livre des records de Singapour a loué et reconnu le courage et l’esprit du petit garçon. Pendant le voyage, Om était accompagné de son père Mayur Garg, 38 ans, et de sa mère Gayatri Mahendram, 39 ans. Le trajet aventureux de 10 jours de la famille a commencé le 28 septembre. La famille qui a pris l’aide d’un guide et deux porteurs ont documenté leur voyage sur la chaîne de voyage YouTube de la famille, The Brave Tourist, dans une série en sept parties.

L’enfant de 6 ans a apparemment parcouru 65 kilomètres jusqu’au camp de base du sud au Népal, qui se situerait à une altitude de 5 364 mètres. “Je veux voir le monde entier”, a déclaré le petit garçon alors qu’il avançait sur les chemins accidentés vers le camp de base au Népal, selon The Daily Star. Om Madan Garg est un élève de maternelle 2. Cette expédition unique dans sa vie l’a conduit à travers plusieurs villages isolés, des monastères, des temples népalais et le paysage pittoresque des montagnes de l’Himalaya.

Bien que l’achèvement de cette expédition soit un ajout flamboyant à la vie du garçon, il n’est pas étranger aux voyages de randonnée au Vietnam. Om a commencé son trekking depuis qu’il n’avait que deux mois et demi. Il a déjà visité plusieurs pays dont la Thaïlande, le Vietnam et le Laos. C’est le père Mayur, un alpiniste passionné et un analyste commercial senior de profession, qui a décidé de préparer sa famille pour l’expédition. En novembre 2021, il a fait un voyage au camp de base de l’Everest et a pensé que ce serait une expérience formidable de découvrir la vue panoramique avec sa famille.

Depuis le début de l’idée, la famille a commencé à regarder des vidéos de trekking sur YouTube qui ont déjà terminé le voyage. Non seulement ils ont consommé suffisamment d’informations, mais ils se sont également fait un devoir de donner à leur santé la priorité absolue. Ils se sont engagés dans des activités pour se préparer physiquement au voyage six mois avant leur voyage. Ces excursions emmenaient la famille dans des endroits comme Fort Canning, que le petit garçon appelait « difficile ». « Fort Canning était difficile car nous devions monter et descendre les escaliers 30 fois. Mais parce que c’était difficile quand nous nous entraînions, quand nous sommes allés au camp de base de l’Everest, c’était facile », a-t-il ajouté.

Apparemment, la famille a établi un plan de randonnée de 13 jours qui leur permettrait de parcourir une distance de 5 km chaque jour sur le sentier dangereux. Cependant, les mauvaises conditions météorologiques les ont retenus pendant deux jours et la famille a dû rattraper le temps perdu en parcourant plus de distance chaque jour. Notamment, le premier jour, la famille a parcouru 12 km pour atteindre le village de Benkar. Au milieu du voyage, la fillette de 6 ans s’est aussi sentie un peu malade, mais tout est bien qui finit bien. Après avoir terminé l’expédition, la famille s’est rendue à Katmandou en hélicoptère. L’aventure entière leur a coûté 10 000 $ (environ Rs. 81 000).

