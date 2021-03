Un garçon d’origine indienne de six ans se dit «vraiment excité» après avoir trouvé un fossile d’il y a des millions d’années en creusant dans son jardin dans la région des West Midlands en Angleterre. Siddak Singh Jhamat, connu sous le nom de Sid, utilisait un ensemble de chasse aux fossiles qu’il a reçu comme cadeau de Noël lorsqu’il est tombé sur un rocher qui ressemblait à une corne. «Je cherchais juste des vers et des choses comme de la poterie et des briques et je suis tombé sur ce rocher qui ressemblait un peu à une corne, et j’ai pensé que cela pouvait être une dent, une griffe ou une corne, mais c’était en fait un morceau de corail qui est appelé corail corne », a déclaré l’écolier.

