Un garçon disparu, 3 ans, et une suspecte vus pour la dernière fois à Vancouver – Kelowna Capital News

Une alerte Amber a été émise pour un garçon de trois ans disparu, vu pour la dernière fois au BC Children’s Hospital de Vancouver.

Phaivanh Correia-Chanthabouala est décrit comme mesurant deux pieds avec des cheveux noirs et portait une fermeture éclair grise avec un pantalon bleu et des chaussures rouges, a déclaré la police de Vancouver dans une alerte d’urgence émise sur les réseaux cellulaires peu après 23 h 20 lundi (sept. 19).

La suspecte, Jenny Chanthabouala, est décrite comme une femme asiatique aux longs cheveux dreadlocks noirs et pourrait porter une veste noire, une tuque noire, des lunettes, un pantalon de survêtement gris et des bottes Ugg marron avec un sac messager rayé rouge, jaune et turquoise. Elle a également une manche de tatouage sur son bras droit.

Les enquêteurs n’ont pas encore publié de photos, ni détaillé depuis combien de temps le garçon a disparu.

La police exhorte quiconque voit l’enfant ou le suspect à ne pas s’approcher d’eux et à appeler le 911.

La @VancouverPD ont émis un #AmberAlert. Veuillez appeler le 9-1-1 si vous avez des informations – nos téléphonistes 9-1-1 répondront aux lignes avec “avez-vous besoin de la police, des pompiers, d’une ambulance ou d’une alerte orange”. @BCRCMP @EmergencyInfoBC pic.twitter.com/Y17FuiKNjf — E-Comm 9-1-1 (@EComm911_info) 20 septembre 2022

Plus à venir.

