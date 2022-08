Un garçon “délicieux” de 12 ans est mort au large des falaises de Douvres alors qu’il fêtait son anniversaire lors de vacances en famille, selon une enquête

Un garçon de 12 ans est décédé après une chute des falaises blanches de Douvres alors qu’il était en vacances avec sa famille, selon une enquête.

Mati Urb était en visite dans le Kent avec ses parents et ses deux frères et sœurs pendant les vacances scolaires de Pâques, lorsque la tragédie a frappé le 4 avril 2022.

Mati Urb est mort en tombant des falaises blanches de Douvres, selon une enquête 1 crédit

Les ressortissants estoniens ont déménagé à Londres en 2021 et avaient loué un camping-car pour faire un voyage autour de la côte sud de l’Angleterre.

Cependant, lors d’une promenade au sommet d’une falaise le long des falaises d’East Langdon à Douvres, les parents de Mati l’ont perdu de vue et ont commencé à le chercher.

Un passant a appelé les garde-côtes vers 18h15 et, en plus, un canot de sauvetage et la police du Kent ont été appelés sur les falaises pour rechercher Mati.

Vers 19h15, l’hélicoptère des garde-côtes aperçoit son corps au pied des falaises, dans une zone qualifiée d’inaccessible à pied.

Les ambulanciers paramédicaux ont fourni des soins médicaux mais Mati a été déclaré mort sur les lieux juste après 20 heures.

Un examen post-mortem a conclu que Mati était décédé des suites de blessures à la tête et un rapport de police a déclaré qu’il n’y avait eu aucune implication de tiers.

PLONGÉE TRAGIQUE

Lors d’une enquête à Maidstone, la coroner Katrina Hepburn a jugé que la mort du jeune était un accident.

Mme Hepburn a conclu: “Mati avait visité le Kent, en particulier la région de Douvres et les falaises avec sa mère, son père, son frère et sa sœur.

“C’était à un endroit proche du phare de St Margaret’s, au sommet des falaises de Langdon, lorsque la famille s’est séparée et est finalement arrivée à un point où Mati n’a pas pu être retrouvée.

“Un appel a été passé aux garde-côtes, puis les garde-côtes ont contacté la police. Une recherche a été lancée avec l’hélicoptère des garde-côtes et les ambulanciers paramédicaux.

“Malheureusement, Mati était situé au pied des falaises et, malgré les premières tentatives de réanimation, il a été confirmé qu’il était malheureusement décédé.

“Je conclus que Mati a succombé à des blessures à la tête en tombant de la falaise.

“Je ne sais pas comment Mati est tombé de la falaise – c’était sans témoin. S’il a trébuché et est tombé, si c’était le vent ou s’il regardait trop loin par-dessus le bord, je ne sais tout simplement pas.

“Je sais que ce n’est pas réconfortant pour la famille d’avoir cette explication inexpliquée sur la chute de Mati.

“Ce sont des circonstances tragiques et la conclusion à laquelle je reviens est celle d’un accident. Je ne vois aucune preuve qu’il avait l’intention de franchir la falaise.

“Je tiens à offrir mes plus sincères condoléances pour la perte tragique de Mati dans ces circonstances.”