Un garçon d’Elburn assistera au Super Bowl par l’intermédiaire de la Fondation Make-A-Wish – Shaw Local

C’est le voyage d’une vie pour Matthew Kinsella, résident d’Elburn.

Le jeune de 11 ans est à Phoenix avec sa famille pour le Super Bowl, grâce à l’organisation à but non lucratif Make-A-Wish, qui accorde un vœu aux enfants gravement malades pendant leur traitement.

Matthew, qui est l’un des nombreux enfants Make-A-Wish de tout le pays en Arizona ce week-end, a une maladie génétique rare, selon un communiqué de presse de Make-A-Wish Illinois.

L’expérience du Super Bowl de Matthew a commencé mercredi lors d’une réception de bienvenue pour les invités de Make-A-Wish, suivie de l’événement NFL Honors jeudi, où les enfants ont rencontré certaines des plus grandes stars de la NFL sur le tapis rouge. Vendredi, les enfants auront droit à une visite privée du stade State Farm et montreront leurs talents de footballeur lors de l’expérience du Super Bowl. Samedi, les familles profiteront de fêtes offertes par les Arizona Cardinals et Topgolf, indique le communiqué.

Le week-end culminera lorsque Matthew et sa famille assisteront au match du Super Bowl entre les Eagles de Philadelphie et les Chiefs de Kansas City dimanche.

“Le Super Bowl est déjà l’un des jours les plus attendus de l’année, mais cela signifie encore plus pour notre personnel, nos bénévoles et nos supporters qui comprennent l’impact bouleversant des souhaits exaucés lors du match”, a déclaré Ryan Blackburn, vice-président. président de la livraison de la mission pour Make-A-Wish Illinois, dans le communiqué. “Nous espérons que ce voyage leur donnera la force et l’inspiration nécessaires pour relever les défis qui se présentent à eux.”

Selon le communiqué, Make-A-Wish Illinois a été fondée en 1985 et a exaucé plus de 17 000 souhaits d’enfants à travers l’État qui luttent contre des maladies graves. Pour information visitez wish.org/Illinois.