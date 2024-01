Un garçon décède après que le président des Maldives a refusé l’approbation de l’avion indien : rapport

La tension diplomatique entre l’Inde et les Maldives s’est accentuée ces derniers mois.

New Delhi:

Un garçon maldivien de 14 ans est décédé samedi sur fond d’allégations selon lesquelles le président Mohammed Muizzu aurait refusé l’autorisation d’utiliser un avion indien Dornier qui aurait pu lui sauver la vie, ont rapporté les médias locaux.

Un avion Dornier, produit par Hindustan Aeronautics Limited (HAL) et fourni par l’Inde, a été largement utilisé dans cette nation insulaire à des fins humanitaires.

L’adolescent, aux prises avec une combinaison d’une tumeur au cerveau et d’un accident vasculaire cérébral, a vu sa famille chercher désespérément une ambulance aérienne pour le transporter par avion de l’île isolée de Wilmington à Gaaf Alif Villingili jusqu’à Malé, la capitale des Maldives, où des soins médicaux avancés l’attendaient, le rapport dit.

Le drame a commencé mercredi soir lorsque l’enfant a été victime d’un accident vasculaire cérébral, ce qui a incité sa famille à demander un transfert aérien vers la capitale. Cependant, leurs appels de détresse sont restés sans réponse jusqu’à jeudi matin, lorsque les autorités aériennes du pays ont finalement répondu. Le retard, qui aurait duré 16 heures cruciales, a déclenché des manifestations près de l’hôpital de Gaaf Alif Villingili alors que la communauté a exprimé sa colère face à ce retard.

Le père affligé, s’adressant au média local Adhahu, a déploré l’absence de réponse rapide, déclarant : « Nous avons appelé Island Aviation pour l’emmener à Malé immédiatement après l’accident vasculaire cérébral, mais ils n’ont pas répondu à nos appels. Ils ont répondu au téléphone au “Jeudi, 8h30. La solution est d’avoir une ambulance aérienne pour de tels cas.”

Le transfert ultérieur à Malé, bien qu’effectué, a été éclipsé par la détérioration rapide de la santé de l’enfant. À son arrivée, le garçon a été immédiatement admis dans une unité de soins intensifs (USI).

Aasandha Company Limited, la société responsable des évacuations médicales, a publié une déclaration indiquant qu’elle avait lancé le processus d’évacuation rapidement dès réception de la demande. Cependant, ils ont évoqué un « problème technique » de dernière minute, qui a entraîné un retard.

“C’est avec un profond regret que nous reconnaissons le décès malheureux du patient impliqué dans l’incident d’évacuation médicale d’urgence de GA Vilingili le 18 janvier 2024. L’ensemble de la direction et du personnel de la société Aasandha présentent nos plus sincères condoléances à la famille endeuillée. Nos pensées et des prières leur sont adressées, cherchant du réconfort auprès d’Allah (SWT) pour le repos éternel des défunts à Jannatul Firdaus”, a déclaré la société dans un communiqué.

Les médias maldiviens locaux ont fait état de manifestations devant l’hôpital où l’enfant est décédé.

“Les gens ne devraient pas avoir à payer de leur vie pour satisfaire l’animosité du président envers l’Inde”, a déclaré le député des Maldives Meekail Naseem sur X.

“Il y a quelques jours seulement, une famille Addu a perdu son fils en mer à cause du refus de Muizzu de déployer le Dornier. Aujourd’hui, c’est un jeune garçon de GA. Villigili a perdu la vie alors que le Dornier aurait pu potentiellement le sauver. Combien de vies faut-il être sacrifié à cause de l’arrogance pitoyable de Muizzu ? a écrit Mohamed Faisal, ancien ambassadeur adjoint des Maldives aux Émirats arabes unis.

L’incident survient dans un contexte de relations diplomatiques tendues entre l’Inde et les Maldives.

Les tensions diplomatiques entre l’Inde et les Maldives se sont accentuées ces derniers mois, notamment après l’entrée en fonction du président Mohamed Muizzu en novembre de l’année dernière. Le nouveau président a indiqué un changement de politique étrangère, signalant des liens plus étroits avec la Chine et une rupture avec l’approche précédente « l’Inde d’abord ».

Les relations bilatérales entre les deux pays ont pris un autre coup dur lorsqu’un tweet d’un ministre des Maldives accusait l’Inde de cibler la nation et affirmait que l’Inde avait du mal à rivaliser avec les Maldives dans le tourisme balnéaire.