Un garçon de Virginie qui a tiré sur un enseignant a tenté d’en étouffer un autre: avocat

RICHMOND, Virginie –

Un garçon de 6 ans de Virginie qui a tiré et blessé son enseignant de première année a constamment insulté le personnel et les enseignants, a poursuivi les élèves et a essayé de les fouetter avec sa ceinture et a une fois étouffé un autre enseignant “jusqu’à ce qu’elle ne puisse plus respirer”, selon à une notification légale déposée par un avocat de l’enseignant blessé.

Les incidents ont été décrits dans un avis envoyé au district scolaire de Newport News par Diane Toscano, avocate de l’enseignante Abby Zwerner, informant le district que Zwerner a l’intention de poursuivre. L’avis de réclamation, qui a été obtenu par l’Associated Press par le biais d’une demande de documents publics, décrit les problèmes de comportement antérieurs du garçon à l’école primaire Richneck et les interactions troublantes qu’il a eues avec les enseignants et les élèves.

Deux jours avant la fusillade, le garçon aurait “claqué” le téléphone portable de Zwerner et l’aurait cassé, selon l’avis de réclamation. Il a été suspendu d’un jour, mais lorsqu’il est revenu dans la classe de Zwerner le lendemain, il a sorti une arme de poing de 9 mm de sa poche et lui a tiré dessus alors qu’elle était assise à une table de lecture, indique l’avis.

L’avis détaille les allégations que Toscano a décrites le mois dernier lors d’une conférence de presse.

Le document indique que plusieurs heures avant la fusillade, au moins trois enseignants et membres du personnel ont averti les administrateurs de l’école qu’ils pensaient que le garçon avait apporté une arme à feu à l’école. Le sac à dos du garçon a été fouillé, mais aucune arme n’a été trouvée et les administrateurs n’ont pas retiré le garçon de la classe, fermé l’école ou appelé la police.

L’avis de réclamation indique que Zwerner s’est rendue au bureau de l’ancienne directrice adjointe Ebony Parker vers 11 h 15 ce jour-là “pour l’informer que le tireur semblait plus “off” que d’habitude et était d’humeur violente”. Il indique également que le garçon avait menacé de battre un élève de maternelle et “avait regardé avec colère” l’agent de sécurité de l’école dans la salle à manger.

Le document décrit plusieurs autres avertissements que Parker aurait reçus du personnel au sujet du garçon ayant une arme à feu. “La directrice adjointe Parker aurait dû appeler la police, au lieu de cela, elle n’a pas suivi le protocole approprié et a choisi de ne rien faire”, indique l’avis de réclamation.

Parker, qui a démissionné de son poste le mois dernier, n’a pas pu être jointe dans l’immédiat pour un commentaire. Une porte-parole du district scolaire a déclaré qu’elle ne savait pas si Parker avait retenu les services d’un avocat.

Len Wallin, directeur des services juridiques du système scolaire, a déclaré dans un courriel qu’il est de pratique courante pour la division scolaire de transmettre les avis d’intention de poursuivre son assureur, qui gère de tels litiges.

Wallin a déclaré que l’assureur du district prendra les décisions quant à savoir s’il représentera Parker ou non “après consultation avec le conseil scolaire, si cela est nécessaire”.