Un garçon de trois ans meurt après que sa tante l’a “poussé dans le lac Michigan et l’a regardé couler” | Nouvelles américaines

Un garçon de trois ans est décédé après que sa tante l’aurait poussé dans le lac Michigan à Chicago, selon des responsables américains.

Josiah Brown a été déclaré mort peu après 10 heures, heure locale (16 heures, heure du Royaume-Uni) dimanche.

Il était dans un état critique après avoir été retiré du lac lundi dernier et on ne s’attendait pas à ce qu’il survive.

Image:

Victoria Moreno. Photo : Police de Chicago



Josiah aurait été poussé par sa tante Victoria Moreno à Navy Pier, une chute de plus de 6 pieds, et elle est ensuite restée là alors qu’il coulait sous l’eau, selon les autorités.

Des plongeurs ont trouvé le garçon au fond du lac environ une demi-heure plus tard.

Moreno, 34 ans, a d’abord dit aux policiers qu’elle n’était qu’un témoin, puis a affirmé qu’elle tenait la chemise du jeune et l’a lâchée parce qu’il “agissait”, a déclaré NBC Chicago, citant un rapport de police et une source au courant de l’enquête.

Elle s’était échappée de la maison familiale à Des Plaines à proximité avec le garçon le matin de l’incident tandis qu’une autre tante est allée réveiller ses enfants et sa grand-mère est allée se changer, selon les procureurs.

Moreno “a volé les clés” du camion de la famille et “s’est faufilée hors de la résidence sans que personne ne sache qu’elle était partie”, ont déclaré les procureurs, selon NBC Chicago.

L’autre tante n’a plus entendu le garçon parler “et s’est alarmée”, ont affirmé les procureurs. C’est alors qu’elle a remarqué que Moreno et Josiah étaient partis et qu’un camion avait disparu.

Image:

Services d’urgence sur les lieux de Navy Pier, lac Michigan. Image: NBC Chicago



Moreno a été accusé de tentative de meurtre la semaine dernière.

Elle a également été accusée de voies de fait graves sur un enfant de moins de 13 ans entraînant une invalidité permanente.

Le bureau du procureur de l’État du comté de Cook n’a pas immédiatement répondu lorsqu’on lui a demandé si les charges retenues contre Moreno seraient renforcées après la mort de Josiah.

Moreno reste dans la prison du comté de Cook après qu’un juge a ordonné la semaine dernière qu’elle soit détenue sans caution.