Un garçon de six ans est piégé dans un grand vase avant que sa mère ne le brise avec un marteau pour le libérer au Brésil

Une vidéo humoristique montre le moment où un garçon de six ans qui s’est logé dans un grand vase en argile est ciselé petit à petit sous les yeux des membres de la famille perplexes.

Dans les images, la tête du garçon est vue mardi par le haut du grand vase de la maison de sa grand-mère à Amazonas, au nord du Brésil.

Les parents se rassemblent pour réconforter et rire du jeune paniqué alors qu’il lutte pour se libérer du col étroit du pot.

Après avoir été incapable de le faire sortir, la famille passe à l’action, cassant le vase morceau par morceau avec un marteau pour libérer le garçon bouleversé.

En détresse et très désireux de sortir, le jeune garçon commence à appeler sa mère.

On entend une femme, que l’on croit être sa grand-mère, en train de plaisanter avec le garçon: «Maintenant, tu vas devoir payer un lourd tribut pour mon vase, tu comprends?

Le garçon de six ans a paniqué lorsqu’il n’a pas pu sortir son corps du pot d’argile de la maison de sa grand-mère à Amazonas, dans le nord du Brésil, mardi.

Une femme utilise un marteau pour libérer délicatement le garçon, plaçant sa main à l’intérieur du navire pour s’assurer qu’il n’est pas touché

La grand-mère aurait reçu le vase il y a deux ans par un ami proche, l’objet de décoration ayant coûté environ 42 £ (300 BRL).

On ne sait pas comment le garçon curieux est entré dans le vase, mais il croyait avoir joué.

La femme de sauvetage, que l’on pense être sa mère, est vue en train de prendre un marteau dans le vase, tenant sa main à l’intérieur du navire pour éviter que le petit garçon ne soit blessé.

Le garçon commence à réaliser que l’épreuve est presque terminée et est très désireux de sortir alors que la femme brise lentement un plus grand trou

Finalement, le garçon est capable de sortir facilement et est porté à la liberté par la femme qui l’a sauvé

Après avoir grignoté pendant environ une minute, la femme est capable de soulever le petit garçon du pot, à son grand soulagement.

Grâce à l’attitude volontaire de la famille, le garçon a été libéré sans intervention des services d’urgence.

La famille vit en Amazonie, le plus grand État brésilien par superficie, qui est plus grand que les terres de l’Uruguay, du Paraguay et du Chili réunis.