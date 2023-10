Un garçon de Plainfield, 6 ans, tué, sa mère blessée au couteau ; propriétaire accusé de crime haineux et de meurtre : police – Shaw Local

Canton de Plainfield — Un garçon de 6 ans a été tué après avoir été poignardé à 26 reprises et sa mère a également subi de multiples coups de couteau lors de l’attaque de samedi à l’intérieur de leur appartement du canton de Plainfield, prétendument aux mains de leur propriétaire, ont indiqué les autorités.

Joseph Czuba, 71 ans, a été accusé de diverses infractions, notamment de meurtre et de crime de haine, à la suite de l’attaque, selon le bureau du shérif du comté de Will.

Les autorités n’ont pas identifié les victimes, mais ont déclaré dans un message publié sur Facebook par le bureau du shérif du comté de Will qu’elles avaient déterminé que « les deux victimes de cette attaque brutale avaient été ciblées par le suspect parce qu’elles étaient musulmanes et en raison du conflit en cours au Moyen-Orient impliquant le Hamas et les Israéliens ». .»

Le bureau de Chicago du Council on American-Islamic Relations a identifié les victimes comme étant Wadea Al-Fayoume, un garçon palestino-américain qui avait récemment eu 6 ans, et sa mère Hanaan Shahin.

Ils vivaient au rez-de-chaussée de la maison depuis deux ans, selon l’organisation, précisant que le suspect était leur propriétaire. Citant des SMS envoyés par la mère au père du garçon, le suspect aurait crié : « Vous, musulmans, devez mourir ! » avant l’attaque au couteau, selon CAIR-Chicago.

L’organisation musulmane des libertés civiles a qualifié ce crime de « notre pire cauchemar » et s’inscrit dans le cadre d’une augmentation inquiétante des appels et des courriels haineux depuis le déclenchement des violences au Moyen-Orient.

Selon un communiqué du bureau du shérif du comté de Will, une femme de 32 ans a appelé à l’aide samedi à 11 h 38, affirmant que son propriétaire l’avait agressée avec un couteau. La femme a déclaré qu’elle avait repoussé son agresseur et s’était barricadée dans la salle de bain avant de composer le 9-1-1.

Des agents du département du shérif et de la police de Plainfield se sont rendus à la maison près du pâté de maisons 16 200 de South Lincoln Highway et ont trouvé Czuba assis par terre près de l’allée avec une lacération au front.

À l’intérieur de la maison, la police a déclaré avoir découvert les deux victimes présentant toutes deux de multiples blessures au couteau sur la poitrine, le torse et les membres supérieurs. Les victimes et Czuba ont été transportés vers les hôpitaux locaux pour y être soignés.

La femme est arrivée dans un état grave avec plus d’une douzaine de coups de couteau et devrait se remettre de ses blessures, a indiqué la police. Arrivé à l’hôpital dans un état critique, le garçon est décédé des suites de ses blessures.

Une autopsie a révélé que le garçon de 6 ans avait été poignardé 26 fois sur tout le corps avec un couteau dentelé de style militaire de douze pouces doté d’une lame de sept pouces. Le couteau a été récupéré par les médecins lorsqu’il a été retiré de l’abdomen de la victime.

Après avoir reçu des soins, Czuba a été placé en garde à vue par les agents du shérif du comté de Will pour interrogatoire. Czuba a été inculpé dimanche de meurtre au premier degré, de tentative de meurtre au premier degré, de deux chefs de crimes haineux et de coups et blessures aggravés avec une arme mortelle. Les accusations de crime de haine sont dues à la conclusion des détectives selon laquelle les deux victimes ont été ciblées par le suspect parce qu’elles sont musulmanes et au conflit en cours au Moyen-Orient entre le Hamas et Israël.

Joseph Czuba a été inculpé pour l’attaque à l’arme blanche qui a coûté la vie à un garçon de six ans le 14 octobre. (Fourni par le comté de Will)

Czuba n’aurait fait aucune déclaration ni répondu aux questions lors de son interrogatoire, mais la police a pu rassembler suffisamment de preuves matérielles et d’informations lors d’autres entretiens pour l’inculper de l’attaque.

Le département du shérif du comté de Will a déclaré qu’il n’y avait aucun danger permanent pour la communauté et a remercié le département de police de Plainfield et le bureau du procureur de l’État du comté de Will pour leur aide dans l’enquête et le dépôt d’accusations formelles contre Czuba pour ce qu’il a appelé « un acte de violence insensé et lâche ». .»

L’Associated Press a contribué.