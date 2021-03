Miami Beach Fire Rescue a rencontré la famille sur le sable et a emmené Jay à l’hôpital Jackson Memorial. Il a été précipité à la chirurgie pour traiter la grande blessure et on dit maintenant qu’il est de bonne humeur malgré son épreuve. Sur la photo: les parents de Jay, Ren et Kristine

« Il a juste dit » ow « et j’ai regardé en bas et il y avait environ un requin gris de 4 pieds qui nageait un peu plus loin, alors je l’ai juste ramassé et l’ai couru sur la plage », a déclaré Kristine.

