Un garçon de Mumbai impressionne Sachin Tendulkar en résolvant le cube de Rubik en un temps record

L’ancien joueur de cricket Sachin Tendulkar s’est amusé après qu’un jeune garçon de Mumbai ait résolu le cube de Rubik, sans le regarder, en un temps record.

S’adressant à Instagram, Tendulkar a partagé la vidéo de la même chose, où les internautes peuvent le voir hypnotisé par le jeune garçon, les compétences de Mohammed Aiman ​​Koli.

« J’ai rencontré ce jeune homme il y a quelque temps et je suis toujours étonné de ce qu’il peut faire sans regarder – ce que la plupart d’entre nous ne peuvent pas faire même en regardant », a déclaré Tendulkar sous-titré la vidéo sur les réseaux sociaux.

Koli a été mis au défi par le joueur de cricket de résoudre le Cube devant la caméra et il ne l’a fait qu’en 17 secondes, laissant le « maître-blaster » surpris.

La vidéo commence lorsque Tendulkar remet le Cube à Koli et Koli prend un certain temps pour mémoriser soigneusement le motif. Dans les seize secondes suivantes, on le voit avoir la tête baissée et résoudre le cube.

Koli est détenteur du record du monde Guinness, dit Tendulkar.

«Choquant, absolument incroyable», ajoute-t-il en étant visiblement impressionné par Koli.

«Son prochain défi est de m’apprendre», dit le joueur de cricket vétéran avant de terminer la vidéo.

La vidéo a recueilli plus de 2 millions de vues sur Instagram, en moins d’une journée.

Au Koli VJTI Mumbai Cube Open, Koli avait établi le record du monde pour être le «plus rapide à résoudre un cube de puzzle rotatif à l’aide de pieds». Il avait réalisé le record en 15,56 secondes pour résoudre un cube standard 3x3x3, rapporte Indian Express.

Recebtly, une vidéo TikTok d’un jeune homme, Alex Ivanchak, a continué à épater les internautes en créant un portrait étrangement pixélisé de l’acteur hollywoodien Leonardo Di Caprio, qui impliquait de résoudre 400 cubes de Rubik.

La vidéo a été partagée sur Twitter par Tim Brannigan et a recueilli plus de 1,7 million de vues, alors que beaucoup ont regardé comment l’artiste de résolution de cubes de rubik, âgé de 22 ans, a créé une œuvre d’art. Le tweet a été apprécié par plus de 77,2k utilisateurs de Twitter, tandis que des milliers d’entre eux applaudissent son travail.