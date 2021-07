Un garçon de l’Oklahoma retrouvé mort après avoir tenté le défi TikTok

Un garçon de 12 ans de l’Oklahoma est décédé cette semaine après avoir participé à une tendance dangereuse sur les réseaux sociaux sur TikTok, selon un reportage de la télévision locale.

Le garçon, qui n’a pas été identifié, a été retrouvé inconscient par la police lundi soir dans un passage couvert d’un appartement de Bethany, Oklahoma, avec des marques de ligature autour du cou, selon KWTV-DT. Il a été emmené à l’hôpital pour enfants de l’Université d’Oklahoma et est décédé le lendemain, a annoncé la police, a rapporté la chaîne de télévision.

Des membres de la famille ont déclaré aux détectives que la mort aurait été causée par la participation du garçon au « défi de black-out » sur TikTok, selon KWTV-DT.

Dans le défi, les utilisateurs de TikTok s’étouffent jusqu’à perdre connaissance. Lorsqu’ils reprennent conscience, ils éprouvent un sentiment d’euphorie, a déclaré à WMUR le lieutenant de police de Bethany Angelo Orefice.

Après le décès, les autorités ont averti les parents de la tendance dangereuse et les ont exhortés à surveiller l’activité de leurs enfants sur les réseaux sociaux.

« Maintenant plus que jamais en raison des blocages, les enfants s’ennuient et cherchent à occuper leur temps », a déclaré Orefice dans un communiqué de presse, selon KWTV-DT. « Les médias sociaux sont une partie très influente de la vie d’un enfant et devraient être fortement scruté par les parents.

Le «défi de black-out» a été blâmé pour plusieurs décès impliquant des adolescents cette année. En juin, LaTerius « TJ » Smith Jr., 9 ans, du Tennessee, a été retrouvé mort dans son placard, a déclaré sa famille. Et en mars, Joshua Haileyesus, 12 ans, originaire du Colorado, a été retrouvé essoufflé sur le sol de la salle de bain, selon un GoFundMe réalisé par sa famille.

Le « jeu d’étouffement », une action similaire au « défi du black-out », est antérieur aux tendances des médias sociaux et a fait des dizaines de morts, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. Le CDC a signalé 82 décès de 1995 à 2007 en raison du « jeu d’étouffement ». La plupart des victimes étaient des garçons âgés de 11 à 16 ans, selon le rapport.

Les défis des médias sociaux sont particulièrement attrayants pour les adolescents, qui se tournent vers leurs pairs pour savoir ce qui est cool, recherchent le renforcement positif de leurs amis et des réseaux sociaux, et sont plus enclins à adopter des comportements à risque, en particulier lorsqu’ils savent qu’ils sont observés par ceux dont ils convoitent l’approbation.

« Les enfants sont biologiquement construits pour devenir beaucoup plus sensibles aux pairs à l’adolescence, et les médias sociaux ont amplifié ces processus d’influence des pairs pour qu’ils soient beaucoup, beaucoup plus dangereux qu’ils ne l’étaient auparavant », a déclaré Mitchell Prinstein, directeur scientifique de l’American Psychological Association et auteur de « Popular: Trouver le bonheur et le succès dans un monde qui se soucie trop des mauvais types de relations. »

ParentsTogether, une organisation nationale qui rassemble les parents pour aborder les problèmes et les événements actuels concernant la parentalité, a publié une déclaration appelant TikTok à réglementer les tendances sur l’application qui pourraient être dangereuses pour les enfants.

« Avec des millions de jeunes enfants sur TikTok, des défis dangereux peuvent se propager comme une traînée de poudre et devenir rapidement tragiques, comme avec la mort récente d’un garçon de 12 ans en Oklahoma », a déclaré Justin Ruben, codirecteur de ParentsTogether, dans le communiqué. .

Contribution : Alia E. Dastagir