Un garçon de l’Illinois tué dans un crime de haine présumé se souvient d’être gentil et enjoué alors que le suspect comparaît devant le tribunal

BRIDGEVIEW, Illinois (AP) — Un garçon palestino-américain de 6 ans qui, selon les autorités, a été poignardé 26 fois par son propriétaire en réponse à l’escalade du discours de droite sur la guerre entre Israël et le Hamas, est resté dans les mémoires comme un enfant gentil tandis que plusieurs autorités enquêtent sur l’attaque qui est devenue le symbole d’une lutte plus vaste contre les crimes de haine aux États-Unis

Des foules de personnes en deuil dans la banlieue majoritairement palestinienne de Bridgeview, à Chicago, ont rendu hommage lundi lors de l’enterrement de Wadea Al-Fayoume. Sa mère, également grièvement blessée lors de l’attaque qui a conduit à la condamnation des élus locaux à la Maison Blanche, est restée hospitalisée. Lors d’une veillée mardi soir dans un centre communautaire, le maire de Plainfield, John Argoudelis, a déclaré qu’il avait appris que Wadea aimait ses jouets Lego et jouait au football.

« Nous sommes unis », a déclaré le maire, soulignant que des représentants de nombreuses confessions se tenaient devant le gymnase. « Nous sommes ici avant tout pour pleurer la perte de ce jeune homme et pour vous soutenir, vous et sa famille. »

Lors des funérailles, la famille et les amis se sont souvenus de Wadea comme d’un garçon énergique qui aimait jouer à des jeux. L’enfant, qui a récemment fêté son anniversaire, était également considéré comme une autre victime innocente de l’escalade de la guerre.

« Wadea est un enfant et il n’est pas le seul à être attaqué », a déclaré l’imam Jamal Said de la Fondation de la mosquée lors de la janazah, ou service funèbre. Il a ajouté que « des enfants sont malheureusement massacrés littéralement en Terre Sainte, ce qui est très triste ».

Le corps du garçon a été transporté dans un petit cercueil blanc – parfois drapé d’un drapeau palestinien – au milieu d’une foule bondée.

Mahmoud Yousef, l’oncle du garçon, se souvient de Wadea comme étant actif, enjoué et gentil. Citant un message texte de la mère du garçon, Yousef a déclaré qu’elle se souvenait des derniers mots que son fils lui avait dit après avoir été poignardé : « Maman, je vais bien. »

« Vous savez quoi, il va bien », a déclaré Yousef. « Il est dans un meilleur endroit. »

Quelques heures avant l’enterrement du garçon, Joseph Czuba, 71 ans, a comparu pour la première fois devant le tribunal pour meurtre, tentative de meurtre et crime de haine.

La mère du garçon a déclaré aux enquêteurs qu’elle avait loué deux chambres au premier étage de la maison de Plainfield tandis que Czuba et sa femme vivaient au deuxième étage, a déclaré le procureur adjoint Michael Fitzgerald dans un dossier déposé au tribunal.

« Il était en colère contre elle à cause de ce qui se passait à Jérusalem », a déclaré Fitzgerald. « Elle lui a répondu : ‘Prions pour la paix.’ … Czuba l’a ensuite attaquée avec un couteau.

La mère du garçon a repoussé Czuba et est allée dans les toilettes où elle est restée jusqu’à l’arrivée de la police. Wadea, quant à lui, était dans sa propre chambre, a déclaré Fitzgerald.

La mère a été identifiée par les membres de la famille comme étant Hanaan Shahin, 32 ans, bien que les autorités aient utilisé une orthographe différente pour son nom ainsi que pour celui de son fils.

Le jour de l’attaque, la police a trouvé Czuba avec une coupure au front, assis par terre à l’extérieur de la maison.

L’épouse de Czuba, Mary, a déclaré à la police que son mari craignait d’être attaqués par des personnes d’origine moyen-orientale et qu’il avait retiré 1 000 dollars d’une banque « au cas où le réseau américain tomberait en panne », a déclaré Fitzgerald dans le document judiciaire.

À Bridgeview, le père du garçon s’est brièvement entretenu avec des journalistes en arabe, affirmant qu’il essayait de donner un sens à ce qui s’était passé. Il espérait que ce serait une « solution miracle pour résoudre le problème » dans son pays natal.

« Je suis ici en tant que père du garçon, pas en tant que politicien ou érudit religieux. Je suis ici en tant que père d’un garçon dont les droits ont été violés », a-t-il déclaré.

Les membres de la communauté ont chanté des prières à l’unisson à l’extérieur de la mosquée après la janazah tandis que les dirigeants transportaient le cercueil dans un corbillard. « Il n’y a pas d’autre Dieu que Dieu », « Le martyr est aimé de Dieu » et « Dieu est le plus grand », scandaient-ils – des appels que de nombreux musulmans récitent dans les moments de chagrin, de détresse ou de souvenir.

Le meurtre du garçon a suscité de nouvelles inquiétudes dans les cercles musulmans concernant l’islamophobie et le fait d’être oublié dans la couverture médiatique de la guerre.

Lors d’une conférence de presse précédant les funérailles, les intervenants ont appelé les hommes politiques et les médias à être responsables dans leurs commentaires et leur couverture de la guerre. Les participants se sont rassemblés pour entendre, les enregistrements téléphoniques et les expressions sombres.

Ces derniers jours, des groupes juifs et musulmans ont signalé une augmentation des discours haineux au lendemain de la guerre. Plusieurs villes ont intensifié les patrouilles de police.

Le ministère de la Justice a déclaré avoir ouvert une enquête pour crime de haine sur cette attaque.

« Cet horrible acte de haine n’a pas sa place en Amérique et va à l’encontre de nos valeurs fondamentales : ne pas avoir peur de la façon dont nous prions, de ce que nous croyons et de qui nous sommes », a déclaré le président Joe Biden.

Les journalistes d’Associated Press Ed White à Détroit et Noreen Nasir à New York ont ​​contribué à ce rapport.

Claire Savage, Melissa Perez Winder et Sophia Tareen, Associated Press